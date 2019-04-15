Samsung Galaxy Fold'un, Sağlamlık Testi Sonuçları Açıklandı

Samsung'un katlanabilir ekranlı ilk telefonu olarak kısa süre piyasaya sürülecek olan Fold modelinin, sağlamlık testlerinin sonuçları Samsung tarafından paylaşıldı. Yapılan testlerin sonucunda telefon 5 sene boyunca kapatıp açmaya dayanıklı.

Samsung'un akıllı telefon sektörüne yeni bir yön verecek olan ilk katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy Fold için akıllarda yer eden soruların belki de en başında ekranın ne kadar dayanıklı olacağı konusu yer alıyordu. Samsung bu konuda da şeffaf davranmayı tercih ederek test sonuçlarını açıkladı.

Yapılan testlerin sonucu kullanıcılar için samimi gelecek mi bilinmez ancak, telefon Samsung'a göre tam olarak 200 bin sefer kapatıp açılabiliyor. Otomatik robotlarla yapılan testlerin sonuçlarına göre eğer telefonunuzun ekranını günde 100 sefer kapatıp açarsanız, telefonunuzun ekranının kapanmasını sağlayan menteşeler size 5 yıl boyunca sorun çıkartmadan kullanma deneyimi sunacak. Yapılan araştırmaların sonucuna göre kullanıcılar telefonlarını yaklaşık olarak 2 sene kullanabiliyorlar. Bu da demek oluyor ki telefonunu yenilemek isteyen bir kullanıcı, Galaxy Fold'u bir köşeye bıraktığı zaman ekranı düzgün bir şekilde açılıp kapanmaya devam edecek.

Videoda görülebileceği gibi telefon sabit bir hızla test edilmiş ve 200 bin sonucuna ulaşılmış. Ancak bunu gerçek hayatta düşündüğümüz zaman, her kullanıcının telefonunu en az bir kez düşürmesi, kapatma hızı gibi durumlar göz önünde bulundurulduğunda bu sayıya ulaşmanın neredeyse imkansız olduğu söylenebilir. 26 Nisan'da piyasaya çıkacak olan Galaxy Fold'un Amerika fiyatının 1980 dolar (yaklaşık 11.500 TL) seviyelerinde olacağı biliniyor. Türkiye fiyatları henüz kesinleşmese de yakın zamanda tüm detaylarını gözümüzle görebileceğimiz bu model, kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor.