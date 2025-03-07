Samsung, One UI 7 beta güncellemesini iki yeni modeli için daha yayınladı. Güncellemeyle birlikte çeşitli arayüz yenilikleri sunuluyor.

Samsung'un One UI 7 beta programını genişlettiği duyuruldu. Başlangıçta yalnızca Galaxy S24 serisine özel olacağı düşünülen beta sürecinin, Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modelleri için de başlatıldığı belirtildi. Güncellemenin belirli ülkelerdeki kullanıcılara sunulmaya başlandığı ve bu cihaz sahiplerinin yeni özellikleri test etme imkânı bulacağı aktarıldı.

Samsung, One UI 7 için resmi dağıtım takvimini duyurdu. Şirket, beta programının nisan ayına kadar daha fazla cihaza genişletileceğini açıkladı. Aralık ayından beri Galaxy S24 serisinde test edilen One UI 7 beta, şimdi Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 kullanıcıları için de erişime açıldı.

One UI 7.0 ile gelen özellikler

One UI 7.0 beta güncellemesinin Hindistan, Güney Kore, ABD ve Birleşik Krallık'taki Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 kullanıcılarına sunulduğu duyuruldu. Güncellemeyle birlikte kullanıcıların, kararlı sürüm yayınlanmadan önce arayüzde yapılan değişiklikleri ve yeni özellikleri deneyimleme fırsatı bulacağı belirtildi. Ayrıca güncellemenin, arayüzde çeşitli iyileştirmeler ve daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunduğu aktarıldı.

One UI 7.0 ile gelen yeniliklerden bazıları şunlar:

Now Bar: Zamanlayıcı, müzik çalar ve haritalar gibi aktif işlemlere hızlı erişim sağlıyor.

Zamanlayıcı, müzik çalar ve haritalar gibi aktif işlemlere hızlı erişim sağlıyor. Hızlı ayarlar paneli: Yeniden tasarlanarak daha özelleştirilebilir hale getirildi.

Yeniden tasarlanarak daha özelleştirilebilir hale getirildi. Yenilenmiş ikonlar: Samsung’un stok uygulamalarındaki simgeler güncellendi.

Samsung’un stok uygulamalarındaki simgeler güncellendi. Dikey uygulama çekmecesi: Kullanıcılara yeni bir uygulama erişim düzeni sunuluyor.

Kullanıcılara yeni bir uygulama erişim düzeni sunuluyor. Ana ekran düzeni : Uygulama simgeleri serbestçe yerleştirilebilir hale getirildi.

: Uygulama simgeleri serbestçe yerleştirilebilir hale getirildi. Kilitleme ekranı kişiselleştirmeleri: Daha fazla özelleştirme seçeneği eklendi.

Samsung'un yeni beta güncellemesiyle Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 kullanıcılarının, One UI 7’de yapılan yenilikleri kararlı sürümden önce deneyimleyebileceği aktarıldı. Kararlı sürümün ise önümüzdeki ay yayınlanmasının planlandığı paylaşıldı.