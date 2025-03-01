Samsung, One UI 7 güncellemesini alacak cihazların tarihleri belli oldu. Güncelleme takvimi kapsamında birçok model için belirlenen tarihler ortaya çıktı.

Samsung, One UI 7 güncellemesini alacak cihazları paylaştı. Yeni arayüz güncellemesi ilk olarak Galaxy S25 serisi ile duyurulmuştu. Şimdi ise güncellemenin yayınlanacağı modeller ve tarihleri belli oldu.

Güncelleme ile birlikte birçok yeni özellik ve sistem iyileştirmesi sunulacak. One UI 7, Samsung’un belirlediği takvime göre kademeli olarak dağıtılacak. İşte detaylar!

One UI 7 güncelleme takvimi

İlk olarak Galaxy S24 ve Galaxy Z Fold 6 gibi yeni nesil modellere sunulacak olan güncelleme, daha sonra Galaxy S23 ve S22 serisi gibi önceki nesil cihazlara da ulaşacak. İşte güncellemeyi alacak telefon ve tablet modelleri ile ilgili tarihler:

18 Nisan: Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 25 Nisan: Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, Galaxy A54

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, Galaxy A54 16 Mayıs: Galaxy S23 FE, S22, S22+, S22 Ultra, Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4, Galaxy A34

Galaxy S23 FE, S22, S22+, S22 Ultra, Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4, Galaxy A34 23 Mayıs: Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S21 FE, Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3, Galaxy A53, A33

One UI 7 güncellemesinin belirlenen tarihler doğrultusunda kademeli olarak dağıtılacağı belirtildi. Güncellemenin cihaz performansında iyileştirmeler sağlarken kullanıcı deneyimini de geliştireceği aktarıldı. Samsung’un ilerleyen süreçte güncelleme listesine yeni modeller ekleyebileceği ifade edildi.