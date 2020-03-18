Samsung, uygun fiyatlı yeni telefonu Galaxy M21'i Hindistan'da gerçekleştirdiği lansman ile duyurdu. Exynos 9611 işlemciden güç alan telefon, devasa bataryası ile pek çok kullanıcının gönlünde taht kuracak gibi görünüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Hindistan'da düzenlediği bir etkinlikle yeni telefonu Galaxy M21'i tanıttı. Yaklaşık bir ay önce duyurulan Galaxy M31'e bir hayli benzeyen Galaxy M21, devasa bataryasıyla tüketicilerin beğenisini kazanacak gibi görünüyor. Dilerseniz hemen, Samsung'un yeni telefonunun özelliklerine yakından bakalım.

Samsung Galaxy M21, 6.4 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekrana sahip ve bu ekran, tüketicilere FHD+ çözünürlük sunuyor. Gorilla Glass 3 koruma teknolojisine sahip olan bu ekran, maksimum 420 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Telefonun küçük çentiğinde bulunan ön kamera, tüketicilere 20 MP çözünürlük sunuyor.

Karşınızda Samsung Galaxy M21

Samsung Galaxy M21'in arka kısmına baktığımızda üçlü kamera kurulumunun olduğunu görebiliyoruz. 48 MP geniş açılı bir ana arka kameraya sahip olan telefon, bu kameraya ek olarak 8 MP ultra geniş açılı kamerayı ve 5 MP derinlik sensörünü de bünyesinde barındırıyor. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü de yine telefonun arka kısmında bulunuyor.

Telefonun iç kısmına geldiğimizde ise Samsung'un yeni modeline Exynos 9611 işlemcinin güç verdiğini görebiliyoruz. Samsung bu gücü 4 GB RAM ve 64 ya da 128 GB depolama alanı ile destekliyor. Kullanıcılar, istedikleri takdirde microSD kart aracılığıyla telefonlarının depolama kapasitesini artırabiliyorlar. Tüm bunlara ek olarak Galaxy M21, 15 watt hızlı şarj destekli 6.000 mAh'lık bataryası ile göz doldurmayı başarıyor.

Samsung Galaxy M21 teknik özellikleri

Ekran: 6.4 inç, FHD+ Super AMOLED

İşlemci: Exynos 9611

RAM: 4 GB (LPDDR4X)

Depolama: 64 ya da 128 GB (UFS 2.1)

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 5 MP

Ön Kamera: 20 MP

Bağlantı: LTE, çift SIM, GPS, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, USB Type-C, 3.5 mm kulaklık girişi

Batarya: 6.000 mAh (15 watt hızlı şarj destekli)

İşletim Sistemi: Android 10, One UI 2.0

Ağırlık: 188 gram

Samsung Galaxy M21 fiyatı

Samsung Galaxy M21'in 64 GB depolama alanına sahip olan versiyonunun fiyatı, 175 dolar (yaklaşık 1.130 TL + vergiler) olarak açıklandı. 128 GB'lik varyantın fiyatına değinmeyen Samsung, Hindistan'daki kullanıcıların bu telefona 23 Mart itibarıyla sahip olabileceklerini açıkladı.