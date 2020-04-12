Exynos’lu Samsung Galaxy S20 Ultra’larda Sorunlar Yaşanıyor

Samsung’un eleştiri toplayan Exynos işlemcileri, bu kez şirketin yeni amiral gemisi Galaxy S20 Ultra’da da sorunlar yaşatmaya başladı. Kullanıcılar, Exynos işlemcili bu telefonla ilgili birçok şikayet paylaştı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kendi üretimi olan Exynos işlemcileriyle ilgili geçmişten bugüne birçok şikayet aldı ve almaya da devam ediyor. Exynos işlemcilerinin performanslarından ve tutarlılığından şikayet eden kullanıcılar, bu şikayetlerini Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefon serisinde de devam ettiriyor.

Samsung’un geçtiğimiz aylarda tanıttığı yeni akıllı telefon serisi Galaxy S20’nin en pahalı versiyonu olan Galaxy S20 Ultra bile, kullanıcılara göre ciddi sıkıntılar yaratıyor. Samsung’un gelecekte ne yönde adım atacağı henüz bilinmese de kullanıcılar her geçen gün Samsung’a olan güvenini kaybediyor.

Samsung'un Exynos'lu amiral gemisinde ciddi sorunlar yaşanıyor:

Son olarak ortaya çıkan bir sorun, Twitter kullanıcısı ‘@Pegasaie’ tarafından video şeklinde paylaşıldı. Kullanıcı tarafından paylaşılan tweette yer alan videoda Samsung Galaxy S20 Ultra’nın video kısmında yaşadığı ciddi odaklanma sorunu yer aldı. Birçok kişinin de aynı konudan şikayetçi olmasıyla bu sorunun Exynos 990 işlemciye sahip telefonlarda görüldüğü ortaya çıktı.

Yukarıdaki problemin yanı sıra yine bazı Samsung Galaxy S20 Ultra kullanıcıları, telefonun herhangi bir ağır işlem yapmazken bile aşırı ısınma sonucunda performans düşüklüğü yaşadığını aktardı. Bununla birlikte Samsung’un Snapdragon işlemciyle piyasaya sürdüğü aynı telefonunda çok daha az şikayet yer aldı.

Samsung’un Snapdragon işlemcili modelleri yalnızca Güney Kore’de satılıyorken durum önceden böyle değildi. Samsung, önceden kendi pazarında Exynos işlemcili cihazlarını satıyor, küresel pazardaysa Snapdragon işlemcili akıllı telefonlarını piyasaya sürüyordu.

İşte Samsung’un yaptığı bu değişiklik, Samsung’un kendi pazarını düşünmeye odaklanmasından dolayı kaynaklanıyordu. Yani Samsung, kendi pazarında daha iyi tutunabilmek için Snapdragon işlemcilere yönelmiş, küresel pazaraysa Exynos işlemcili telefonlarını koymuştu. Elbette bu konunun tam nedenini bilmiyor olsak da Samsung’un Exynos konusunda bir şeyleri değiştirmek zorunda olduğunu söyleyebiliriz.