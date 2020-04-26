VIVO Y50'nin Satış Fiyatı Belli Oldu

İki gün önce resmi olarak piyasaya çıkan VIVO Y50'nin resmi satış fiyatı belli oldu. Qualcomm Snapdragon 665 işlemcisiyle dikkat çeken yeni akıllı telefonun fiyatı göreli olarak ucuz. Cihazın satışını esas olarak artıracak özelliğinse arka taraftaki dörtlü kamera dizilimi olduğu belirtiliyor.

24 Nisan günü, VIVO Y serisinin yeni modeli olan VIVO Y50 cihazını tanıtmıştı. Yeni cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri de Qualcomm Snapdragon 665 işlemciye sahip olması. 8 GB LPDDR4X RAM'e ve üç kart girişiyle 256 GB'a kadar çıkan 128 GB'lık depolama alanına sahip olan yeni VIVO Y50, maksimum 400 Mbps bağlantı hızı destekli Qualcomm Snapdragon X12 ana bandına ve MU-MIMO teknolojisiyle birlikte Wi-Fi destekli 802.11ac'ye sahip.

Batarya ve şark söz konusu olduğundaysa, VIVO Y50 5000 mAh bataryaya sahip ve 18 W çift makine flaş şarjını destekliyor. 6.53 inçlik ekrana ve 2340 × 1080 FHD+ çözünürlüğe sahip yeni akıllı telefonun ekran oranıysa yüzde 90,7. Ancak yeni cihazın tüm bu özellikleri en yüksek seviyede elbette değil. Yeni VIVO Y50'yi satışlarda üste çıkaracak olan özelliği, arka taraftaki dörtlü kamera dizilimi.

Dörtü kamera ve selfie kamerası dikkat çekiyor

Ön taraftaki 16 MP selfie kamerası 103 farklı yüz özelliğini tespit edebiliyor. Arkadaki dörtlünün ana kamerasıysa 13 MP (F/2.2 geniş diyafram açıklığı, PDAF), sonrasında 8 MP geniş açılı sensör, 2 MP makro lens ve 2 MP alan derinliği lensi geliyor. Geniş açılı lens 120 derecelik bir görüntü genişliği sağlarken makro lens en az 4 santimetreye kadar odaklanma uzaklığı şansı tanıyor. Son olarak, alan derinliği lensi kameraya arka planı bulanıklaştırmada yardımcı oluyor.

Obsidyen siyah, serpantin gümüş ve buzul mavisi renk seçeneklerine sahip yeni VIVO Y50'nin çevrimiçi platformlardaki satış fiyatı 240 dolar, yani 1.674 TL civarı.

Yeni VIVO Y50'nin özellikleri: