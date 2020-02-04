Samsung Galaxy Note 20 Hakkında İlk Bilgiler Gelmeye Başladı

Galaxy S20 serisinin tanıtılmasına kısa süre kala Galaxy Note20 ile ilgili ilk bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Gelen yeni bir sızıntıya göre, Galaxy Note20'nin ekranı QHD çözünürlükte değişken 120 Hz yenileme hızı sunacak.

Samsung, Galaxy S20 serisi akıllı telefonlarını 11 Şubat'ta tanıtılacak ve yeni nesil amiral gemisi telefonların piyasaya sürülmesine yaklaşık 1 ay kaldı. Ancak daha S serisinin yeni üyeleri tanıtılmadan ağustosta tanıtılması muhtemel Galaxy Note20 hakkında yeni sızıntılar gelmeye başladı. Bu yılın üçüncü çeyreğinde geleceği öngörülen Note20'nin ekranı hakkında önemli bir iddia ortaya atıldı.

S20 serisi akıllı telefonların ekranının 120 Hz yenileme hızını destekleyeceğini biliyoruz. Ancak bu yenileme hızı sadece Full HD'ye kadar olan çözünürlüklerle sınırlı kalacak. Yani maksimum 2K çözünürlük sunacak olan Galaxy S20 modellerini 120Hz 2K ekran ile kullanamayacağız.

Tutarlı söylentileriyle bilinen Ice Universe adlı Twitter kullanıcısı, Samsung'un Note20'de de benzer bir hamle yapacağını öne sürdü. Ice Universe'e göre Güney Koreli akıllı telefon üreticisi, Galaxy Note20'de daha "ince ayarlı" 120 Hz yenileme hızı kullanacak. Bu bilginin ışığında, Samsung'un pil ömründen ödün vermeden 2K çözünürlükte 120 Hz'i etkinleştirmek için bir çeşit optimizasyon yaptığı düşünülüyor.

Yapılan paylaşım, diğer yandan değişken yenileme hızıyla ilgili de olabilir. Değişken yenileme hızı, PC oyuncularının sevdiği bir teknoloji, ancak mobil alanda henüz bu noktada ciddi adımlar atılmadı. Dikkate değer istisnalar arasında Apple iPad Pro ve ProMotion ekran teknolojisi yer alıyor.

Razer da uyarlanabilir yenileme oranları sunan IGZO ekran teknolojisine sahip. iPad Pro'daki ProMotion ekran teknolojisinin bu yıl iPhone'lara da geleceği konuşuluyor. Samsung, rakibinden önce 2K 120 Hz ekranlı bir telefon tanıtarak Apple'ı bu konuda geç kalmış gibi gösterebilir.