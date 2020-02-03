Samsung, bugüne kadar bir akıllı hoparlör satışa sunmadı. Ancak şirket, bu alanda geliştirme çalışmaları yapmaya devam ediyor. Güney Koreli şirket, etrafı 360 derece ekranla çevirli bir akıllı hoparlörün patentini aldı.

Samsung, akıllı telefondan televizyona kadar birçok farklı alanda teknolojisini geliştirmeye ve kullanıcılara sunmaya devam ediyor. Teknoloji devinin bu zamana kadar piyasaya sunmadığı cihazlar listesinin üst sıralarında akıllı hoparlörler geliyor. Bununla birlikte Samsung, bu alanda da var olmak için çalışmalara devam ediyor. Şirketin, geçtiğimiz günlerde aldığı bir akıllı hoparlör patenti bu alandaki çalışmaların ne seviyede olduğunun bir kanıtı.

Samsung'un yeni bir akıllı hoparlör için Kore Fikir Mülkiyet Hakları Bilgi Servisi’nden (KIPRIS) patent aldığı ortaya çıktı. Patent başvurusunun belgeleri, hoparlörün etrafını saran bir ekran ve silindir şeklinde bir hoparlör yapısı gösteriyor. Akıllı hoparlörün etrafındaki ekran, istendiğinde destek kolları ile açılabiliyor.

Samsung, gerçekten böyle bir cihazı üretirse kullanıcılara, ihtiyaca bağlı olarak akıllı hoparlör ya da akıllı ekran olarak kullanılacak bir teknoloji sunmuş olacak. Dokunmatik ekran, hoparlörün etrafına kapandığında cihaz mümkün olan minimum alanı kaplıyor. Ekran açıldığında video izlenip farklı işler yapılabilecek bir ekran ortaya çıkıyor.

Samsung’un akıllı ürünü, akıllı hoparlör ve akıllı ekran teknolojilerini bir araya getiriyor. Tabii Samsung’un böyle bir teknolojinin patentini almış olması, ürünün kesin olarak üretileceği anlamına gelmiyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2018 yılında da Galaxy Home isimli akıllı hoparlörü duyurmuş ama piyasaya sunmamıştı. Samsung, bu alanda ilk adımını 12 Şubat'ta Galaxy Home Mini'yi Güney Kore'de piyasaya sunarak atacak.