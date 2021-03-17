Çip Kıtlığı Nedeniyle Galaxy Note 21 Piyasaya Sürülmeyebilir

Samsung Mobile eş CEO’su Koh Dong-jin, mevcut çip kıtlığı nedeniyle Samsung Galaxy Note 21'in piyasaya sürülmeyebileceğini söyledi. Yine de Samsung, gelecek yıl bir Galaxy Note modeli duyurmayı kesin olarak planlıyor.

Yarı iletken endüstrisinde bir kıtlık yaşandığı ve üreticilerin çip tedariğinde yetersiz kaldığı bir süredir konuşulan bir konu. Hatta yarı iletken çip arzındaki yetersizlik nedeniyle bazı otomotiv devleri üretimi geçici olarak durdurma kararı dahi almışlardı. Görünen o ki çip kıtlığı, yarı iletken devlerinin ürünlerini dahi etkileyecek seviyede.

Bloomberg tarafından paylaşılan yeni bir habere göre Samsung Mobile eş CEO’su Koh Dong-jin (DJ Koh), yıllık hissedar toplantısı sırasında yarı iletken çiplerin arz ve talebi konusunda ciddi bir dengesizlik olduğunu ifade ederken; bunun Samsung mobil ürünlerine olan etkisini açıkça dile getirdi.

Samsung, çip kıtlığı nedeniyle bu yıl bir Galaxy Note modeli duyurmayabilir

DJ Koh’un açıklamalarına göre Samsung, çip tedariğindeki yetersizlik nedeniyle yılın ikinci yarısında piyasaya sürüleceği düşünülen yeni Galaxy Note modelini hiçbir zaman piyasaya sürmemeyi tercih edebilir. Böyle bir kıtlık döneminde bir yılda iki amiral gemisi akıllı telefon piyasaya sürmenin külfetli bir iş olduğunu belirten Koh, bu nedenle Samsung’un yeni Galaxy Note modelinin lansman tarihini değiştirebileceğini ya da hiç piyasaya sürmeyebileceğini söyledi.

Samsung’un Galaxy Note serisine son verebileceği yıllardır konuşulan bir konu ancak bugüne kadar bu iddialara dayanak olarak hep katlanabilir akıllı telefonlar gösterilmişti. Samsung’un yeni bir Galaxy Note modeli piyasaya sürmeme konusunda şu anki gerekçesi ise tamamen parça tedariğinde yaşanan bir sorun.

Samsung: Önümüzdeki yıl bir Galaxy Note duyurmayı planlıyoruz

Bu nedenledir ki DJ Koh, Samsung’un bu yıl bir Galaxy Note modeli piyasaya sürmemesinin, serinin sona erdiği anlamına gelmediğini açıklamak için “Önümüzdeki yıl bir Galaxy Note modeli piyasaya sürmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Dolayısı ile Koh, “Galaxy Note serisi sona eriyor” iddialarına şimdiden kapıları kapattı.

Peki mevcut akıllı telefonlarını yeni bir Galaxy Note modeli ile yükseltmeyi planlayanlara ne olacak? Galaxy Note serisi, sahip olduğu özellikler ve sektördeki konumu açısından daima Samsung’un “gerçek” amiral gemisi serisi olmuştur ancak en azından bu yıl için Samsung Galaxy S21 Ultra da Galaxy Note 21 Ultra’nın alternatifi olarak düşünülebilir. Üstelik Galaxy S21 Ultra, ekran konusunda Galaxy Note modellerinin gerisinde kalmıyor ve cihazda S-Pen desteği de bulunuyor.