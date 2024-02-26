Samsung, Galaxy Ring'i bir kez daha gösterdiği bir etkinlik gerçekleştirdi. Şirket, bu ürünün sağlık odaklı olacağını belirtti. Ancak Galaxy Ring'in ne zaman çıkacağı hâlâ bilinmiyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S24 ailesinin lansmanında bir sürpriz yapmış ve "Galaxy Ring" olarak isimlendirdiği akıllı yüzüğünü duyurmuştu. Şirket, o günkü etkinlikte bu yeni yüzükle ilgili detaylı bir açıklama yapmamıştı. Mobile World Congress (MWC 2024) etkinlikleri kapsamında yeni bir etkinlik daha gerçekleştiren şirket, bu kez akıllı yüzüğü ile ilgili daha detaylı bilgi verdi.

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre Galaxy Ring, özellikle de sağlık işlevleriyle ilgili bir ürün olarak karşımıza çıkacak.

Samsung Galaxy Ring işte böyle görünecek:

Samsung Dijital Sağlık Birimi Başkan Yardımcısı Dr. Hon Pak tarafından yapılan açıklamalarda, bu cihazda kalp atış hızı, hareket sensörü ve detaylı uyku takipçisi gibi özelliklerden bahsedildi. Ayrıca kadınlar için regl takipçisi özelliği de Samsung'un yeni akıllı yüzüğünde yer alacak.

Samsung Galaxy Ring; Seramik Siyah, Platin Gümüş ve Altın renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Ayrıca bu akıllı yüzükler, farklı parmak genişlikleri için çok sayıda çap seçeneği ile satın alınabilecek.

Hafif bir yapıya sahip olduğu açıklanan akıllı yüzüğün boyutu arttıkça, batarya kapasitesi de yükselecek. Ancak aradaki farkın kullanımdaki etkisi belli değil. Aslına bakacak olursak Samsung, en küçük ebatlı yüzüğün kullanım süresini bile açıklamadı.

Samsung, Galaxy Ring'in özelliklerini açıklama konusunda oldukça ketum bir tavır sergiliyor. Şirketin neden böyle bir şey yaptığını bilemiyoruz ancak bugünkü etkinlik, Galaxy Ring için artık çok uzun bir süre kalmadığını gözler önüne seriyor.

Şirket er ya da geç bu ürünü tanıtacak ve tüm özelliklerini açıklayacak. Ancak bunun ne zaman gerçekleşeceğini, Galaxy Ring tanıtıldığında kaç paradan satın alınacağını bilemiyoruz.