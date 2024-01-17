Samsung'un İlk Akıllı Yüzüğü "Galaxy Ring" Duyuruldu!

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Samsung, Unpacked etkinliğinde bir sürprize yer verdi. Şirket, söylentileri dolaşan akıllı yüzüğü Galaxy Ring'i gösterdi.

Samsung, bugünkü Unpacked etkinliğinde Galaxy S24'ü tanıttı. Şirket, buna ek olarak "Galaxy AI" ismi altında yapay zekâ özelliklerini tanıttı ve yepyeni bir çağa girdi.

Ancak etkinliğin sonlarına doğru bir sürpriz yapıldı. Yıllardır söylentileri dolaşan akıllı yüzük Galaxy Ring gösterildi.

Karşınızda Galaxy Ring

Samsung, Galaxy Ring hakkında herhangi bir detay paylaşmadı ancak cihazın geleceğini resmen doğrulamış oldu. Şirketin gösterdiği kısa video ve yaptığı açıklamaya göre Galaxy Ring, bir akıllı bir sağlık takip cihazı olarak gelecek. Ayrıca bazı yapay zekâ özellikleri sunacağı da gelen bilgiler arasında. 

Cihazla ilgili tüm bildiklerimiz bu kadar. Samsung, çıkış tarihi de dahil diğer konularda hiçbir bilgi paylaşmadı. Ancak geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan bilgilerde, cihazın kalp atış hızını belirleme gibi şeylerde işe yarayacak EKG ve PPG sensörleriyle geleceği ortaya çıkmıştı. Bunun dışında Samsung aletleriyle entegre çalışarak diğer cihazları kontrol etmeye yarayabileceği de belirtilmişti.

Unpacked etkinliğinde yapılan tüm duyurular için:
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