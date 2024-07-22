Samsung, ilk akıllı yüzüğü Galaxy Ring'in sadece Galaxy telefonlarla çalışabileceğini söylemişti. Ancak bunun doğruyu yansıtmadığı ortaya çıktı. Samsung Galaxy Ring, tüm Android telefonlarla kullanılabiliyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde giyilebilir yüzüğü Galaxy Ring'i duyurdu. Etkinlik sırasında yapılan açıklamaya göre 400 dolarlık akıllı yüzük, sadece Samsung Galaxy telefonlarda çalışacaktı.

Ancak yapılan testler, bunun çok da doğru olmadığını gözler önüne serdi. This is Tech Today kanalından M. Brandon Lee, Galaxy Ring'in Samsung olmayan telefonlarda da çalışabildiğini gösterdi. Paylaşılan videoya göre bir Android telefona Galaxy Wearable uygulamasını yüklemek, akıllı yüzüğün telefonla entegre çalışmasını sağlıyor.

Yine de bazı özellikleri kullanılamıyor

Samsung Galaxy Ring, Samsung olmayan akıllı telefonlarda çalışıyor olsa da kullanıcılar, üçüncü taraf cihazlarda tüm özellikleri kullanamayacaklar. Edinilen bilgilere göre Galaxy AI özellikleri ile Enerji Puanı özelliği, Samsung dışında kalan telefonlarda kullanılamayacak. Ancak bunlar çok da önemli bir husus değil.

M. Brandon Lee'nin paylaştığı video:

Samsung Galaxy Ring'in yalnızca Samsung telefonlarda çalıştığını, diğer Android cihazlarda çalışmadığını iddia eden bazı incelemeler var.



Bu doğru değil.



Yapmanız gereken tek şey Galaxy Wearable uygulamasını yüklemek, bağlanmak ve kurulum sürecini tamamlamak.

Samsung Galaxy Ring'in özellikleri ve fiyatı ile ilgili detaylı bilgi için: