Samsung Galaxy S10’un ekrana gömülü parmak izi okuyucusunun, sertleştirilmiş camdan yapılma ekran koruyucuların altında çok da iyi bir performans gösteremediği konuşuluyordu. Bu telefon ekranı koruyucu ise bu sorunu aşmış gibi görünüyor.

Samsung Galaxy S10+’ın testlerinde, parmak izi okuyucu için korumada çirkin bir delik açılmıştı. Şirketin iddiasına göre Galaxy S10’un ekran koruyucusunda delik açmaya gerek yok.

Whitestone adlı ekran koruyucu üreticisine göre sorunun nedeni gayet açık. Ultrasonik okuyucular, ekran ile koruyucu arasında oluşan hava katmanı nedeniyle parmak izini doğru şekilde algılayamıyor. Şirket, Dome Glass adını verdiği koruyucularının bu sorunu çözmeyi sağladığını ve koruyucu camlarının ultrasonik parmak izi sensörlerini tanıyabilen tek güçlendirilmiş cam koruyucu olduğunu iddia ediyor. Firmanın güçlendirilmiş cam ekran korumalarında Liquid Optically Clear Adhesive (LOCA) adı verilen bir teknoloji kullanılıyor. Optik ışınları tanıyan bu şeffaf yapıştırıcı teknolojisi ile aradaki hava boşlukları kapanıyor.

Dome Glass, oleofobik kaplamaya sahip. Bu özellik sayesinde koruyucu ekran kristal netliğinde şeffaflık sağlıyor. Whitestone bu koruyucunun, ekranın kıvrımları dahil her noktasında dokunmaya karşı en hassas koruyucu olduğunu öne sürüyor. Koruyucu cam aynı zamanda darbeleri emip dağıtma özelliğine sahip.

Dome Glass’ın ekrana takılması oldukça dikkat isteyen bir işlem ve en ufak bir hava kabarcığı bile bırakılmaması gerekiyor. Firma, insanlara yardımcı olması için bir kılıf takma çerçevesi ve bir de morötesi sertleştirme ışığı sağlıyor. Dome Glass, içinde 2 tane koruma camı bulunan paketler halinde satılıyor. Paketlerin tanesi 60 dolara alıcı buluyor. Dome Glass şu anda ön sipariş aşamasında.