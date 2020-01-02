Samsung Galaxy S10 Lite Hakkında Merak Uyandıran Gelişme

Akıllı telefon takipçilerinin büyük bir merakla beklediği Galaxy S10 Lite model cihazın özelliklerine dair yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. İddialara göre Samsung, Galaxy S10 Lite akıllı telefonunda şu ana kadar hiç görülmemiş bir teknoloji kullanacak.

Güney Kore’nin teknoloji devi Samsung, her geçen gün haber başlıklarını süslemeye devam ediyor. Galaxy S10 Lite model akıllı telefonun özellikleri ile ilgili şu ana kadar ortaya çıkan bilgilerden yola çıkarak cihazın genel hatlarıyla nasıl bir yapıya sahip olacağını ön görmek mümkün. Galaxy S10 Lite ile ilgili ortaya çıkan bir bilgi, cihazın arkasında 48 MP + 12 MP geniş açılı ve 5 MP makro kameradan oluşan üçlü kamera donanımına sahip olduğuna işaret ediyordu. Şimdi elde edilen yeni bir bilgi ise cihazın kamera donanımını çok daha ilgi çekici bir hale getirecek gibi görünüyor.

Yeni cihazlara dair paylaştığı bilgilerle akıllı telefon takipçilerinin güvenini kazanan Ice Universe, Samsung’un Galaxy S10 Lite üzerinde şu ana kadar hiç görülmemiş bir 'optik görüntü sabitleyici (OIS)' teknolojisi kullanacağı bilgisini paylaştı. Konuya dair detaylar henüz kesin olmasa da Ice Universe’ten gelen açıklamalar, Samsung’un kullanacağı yeni OIS teknolojisinin mevcut amiral gemisi cihazlardan daha iyi olacağı yönünde. Konuya dair yakın bir zamanda ortaya çıkan bir bilgi de Samsung S10 Lite cihazının ‘tilt-OIS’ adlı bir teknolojiye sahip olacağına işaret ediyor.

Galaxy S10 Lite, Samsung'un geliştirdiği en iyi 'Lite' cihaz olabilir

Akıllı telefon hakkında şu ana kadar ortaya çıkan bilgiler arasında cihazın sahip olacağı donanımların; Snapdragon 855 SoC, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı, 6,7 inç 20:9 en/boy oranlı FHD+ AMOLED ekran, ekranın altında yer alan parmak izi okuyucusu, 32 MP ön kamera ve 45 W hızlı şarj desteği sunan 4.500 mAh batarya olacağı düşünülüyor.

Samsung’un bu yeni cihazının Lite akıllı telefonlar arasında adeta parlayacağı düşünülüyor. Akıllı telefon takipçilerinin merakla beklediği Galaxy S10 Lite cihazının Galaxy Note10 ile birlikte bu ay tanıtılması bekleniyor.