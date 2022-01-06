Samsung'un 2021 Model Üst Düzey İşlemcisi: Exynos 2100

Samsung’un 2021 model amiral gemisi telefonlarında kullandığı Exynos 2100 işlemci, şirketin hareketli bir yıl geçirmesine neden oldu. Yapılan performans iyileştirmeleri ve optimizasyonlar, şirketin yeni işlemcisini kullanan akıllı telefonların rakiplerini geride bırakmasını sağladı.

Akıllı telefon dünyasının en güçlü isimlerinden bir tanesi olan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, oldukça hareketli bir yılı geride bıraktı. Şirket, özellikle de 2021 model amiral gemisi telefonu Galaxy S21’de kullandığı Exynos 2100 işlemci ile sektörde adeta esti geçti. Peki Exynos 2100, hangi özellikleri sayesinde tüketicileri kendine hayran bırakmayı başardı?

Samsung’un Exynos 2100 modeli, aslında piyasadaki bazı bilgisayardan bile daha güçlü bir yapıya sahip. 1 adet Cortex-X1 (2.9 GHz), 3 adet Cortex-A78 (2.8 GHz), 4 adet de Cortex-A55 (2.2 GHz) çekirdeğinden güç alan işlemci, bu yüksek hız sayesinde kullanıcılara benzersiz bir deneyim yaşattı. GPU konusunda ise Mali-G78 MP14 karşımıza çıktı. Telefonlarda oyun oynamak ya da yüksek güce ihtiyaç duyan yazılımlar kullanmak, Exynos 2100 ile hiç de zor değildi.

Güney Koreli teknoloji devinin 5 nm üretim sürecinden geçen işlemcisi, 4K çözünürlükte 120 Hz ya da QHD+ çözünürlükte 144 Hz ekran tazeleme oranı sayesinde de adından çok fazla söz ettirdi. Zira Exynos 2100 işlemciden güç alan mobil cihazlar, sundukları pürüzsüz ekran deneyimi ile Samsung’un kalitesi bir kez daha kendini göstermiş oldu.

Akıllı telefonlar, son dönemlerde özellikle de kamera özellikleri ile gündem oluyorlar. Bu durumun farkında olan Samsung, Exynos 2100 ile fotoğraf ve video çekimlerine de boyut atlattı. 200 MP çözünürlük sunan sensörlere bile destek verebilen işlemci, 30 ya da 60 fps’de 8K video çekimleri yapabildi. Exynos 2100’ün bu özelliği, Samsung’un akıllı telefonlarıyla film kalitesinde çekimler yapılabilmesine imkan tanıdı.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G ile çekilmiş bir fotoğraf

Yapay zeka, son dönemlerde cebimize kadar girdi. Bu bağlamda Samsung Exynos 2100 işlemci de sahip olduğu yapay zeka özellikleriyle ön plana çıktı. Yalnızca kamera özellikleri açısından değil; performans yönetimi ve batarya verimliliği gibi durumlar için de yapay zekayı ön plana çıkaran şirket, rakiplerini geride bırakmayı başardı. Tüm bunlara ek olarak Samsung, Exynos 2100 işlemciden güç alan telefonların Android güncellemelerine de öncelik verdi. Bu da kullanıcıların, en yeni özelliklere en çabuk ulaşmalarını sağlamış oldu.

Samsung’un yeni nesil işlemcisi, yardımcı yazılımlar için de yüksek optimizasyona sahipti. Örneğin daha eski işlemcilere sahip telefonlarda bulunan dosyaları Smart Switch ile Galaxy S21’e atmak her zamankinden daha kolaydı. Öte yandan; Game Launcher sayesinde performansı daha da iyileştiren Exynos 2100, kullanıcılara 2021 yılında benzersiz bir deneyim sunmuş oldu.