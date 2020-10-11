Bir Twitter kullanıcısı tarafından yapılan paylaşıma göre Samsung Galaxy S21 Ultra, arka kısmında beş kameradan oluşan bir kurulum barındıracak. Telefon, 65 W'lık ultra hızlı şarj desteğine de sahip olacak.

Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Samsung, yeni amiral gemisi serisi olacak Galaxy S21 serisini tanıtacak. Şu anda kesin bir bilgi bulunmasa da yeni seri muhtemelen Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra olmak üzere üç farklı akıllı telefon modeline ev sahipliği yapacak.

Samsung, yeni Galaxy Z serisi çıkış yaptığından Galaxy S ve Note serileri üzerinde artık yeni teknolojilere eskisi kadar yer vermeyecek olsa da akıllı telefonlar elbette bazı yeni özelliklere sahip olacaklar. İşte bugün, Samsung'un yeni akıllı telefon serisinde bize neler sunacağına dair yeni ipuçları edindik.

Samsung Galaxy S21, beş kamerayla gelecek:

Twitter'da Anthony isimli bir kullanıcı tarafından paylaşılan bilgilere göre Samsung Galaxy S21 serisi, bölgeye göre değişmek üzere Qualcomm'un Snapdragon 875 işlemcisine ve Exynos 2100 işlemcisine sahip olacak. Ancak Samsung Galaxy S21 Ultra, diğer modellerden biraz daha farklı olacak.

Paylaşıma göre Samsung Galaxy S21 Ultra, ISOCELL Bright HM2 108 MP ana kameraya sahip 5 kameralı bir modülle gelecek. Cihazda bulunacak kameralar, şu an verilen bilgiye göre 8K çözünürlükte 30 FPS video çekmeye imkân tanıyacak. Bununla birlikte cihazda optik görüntü dengeleyici sistemi de bulunacak.

Bunların yanı sıra Samsung, yeni amiral gemisine 1440p çözünürlüğünde bir ekran yerleştirecek. Bu ekranın hangi ekran yenileme hızına sahip olacağı kesin olmasa da Samsung, muhtemelen 120 Hz veya 144 Hz'lik bir değer ortaya koyacak. Telefonun batarya süresiyle bu hıza rağmen oldukça iyi olacak.

Paylaşıma göre Samsung Galaxy S21 Ultra, 65 W ultra hızlı şarj desteğine sahip olacak ve 5.000 mAh kapasiteli bir bataryaya ev sahipliği yapacak. Cihaz, henüz bu konuda bilgi paylaşılmamış olsa da elbette kablosuz şarj ve tersine şarj özelliklerini kullanıcılarına sunacak. Ayrıca bir iddiaya göre telefon, Stylus kalemini de kutuda sunacak.