Samsung'un yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S22, dün gerçekleştirilen bir etkinlikte tanıtıldı. Böylelikle telefonla ilgili tüm gizemler açığa çıkmış oldu. Ancak bu telefonlarda iki eksik var. Bunlardan bir tanesi göz ardı edilebilir olsa da diğeri, pek çok tüketiciyi etkileyecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dün gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde 2022 yılındaki ilk amiral gemisi telefonları Galaxy S22 ve Galaxy S22+ ile Galaxy S22 Ultra'yı resmen duyurdu. Şirket ayrıca yeni nesil özelliklerle tanıttığı tableti Galaxy Tab S8'i de Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıttı. Şirketin dikkat çeken yepyeni teknolojilerini de bu etkinlikte tanıttığını belirtmeden geçmeyelim.

Samsung'un dünkü etkinliği, gerçekten de dolu doluydu. Etkinliğin gözdesi, tahmin edilebileceği üzere Galaxy S22 ailesiydi. Samsung'un yaptığı tanıtım, bu telefonları öve öve bitiremedi. Ancak bu telefonların iki noktada eksik kaldığından kimse bahsetmedi. Şimdi sizlerle, Samsung Galaxy S22 ailesindeki iki önemli eksikten bahsedeceğiz. Bunlardan bir tanesi görmezden gelinebilir olsa da diğeri, bazı tüketiciler için sorun olabilir gibi görünüyor.

İşte Samsung Galaxy S22 ailesindeki eksikler

Kulaklık girişi bulunmuyor

Teknoloji devleri, bir dönemler oldukça popüler olan 3.5 mm'lik kulaklık girişlerini terk edeli uzun zaman oldu. Apple'ın iPhone 7 serisi ile başlattığı furya, diğer teknoloji şirketleri tarafından da kolayca benimsendi. Aslında bu durum, pek de önemli değil. Zira uygun dönüştürücüler ile Galaxy S22'lere kablolu kulaklık takılabiliyor. Üstelik Samsung, bu telefonların ön sipariş aşamasında kablosuz kulaklık kampanyası da düzenleyecektir. Bu yüzden, kulaklık girişinin çok da önemli bir eksik olmadığını söyleyebiliriz.

microSD kart takılamayacak

Samsung Galaxy S22 ailesinin en önemli eksiği ise depolama alanı ile ilgili. Öyle ki bu akıllı telefonlar, microSD kart girişi sunmuyor. Bu da Samsung Galaxy S22 serisinde doğru depolama alanı seçilmesi gerektiği anlamına geliyor. Örneğin Türkiye'de Samsung Galaxy S22 almak isteyen bir tüketici, yalnızca 128 GB'lik versiyonu tercih edebilecek. Galaxy S22+'ta ise 128 GB'ye ek olarak 256 GB'lik versiyon bulunacak. Galaxy S22 Ultra'yı satın almak isteyenlerse 512 GB'ye kadar tercih edebilecekler.

Elbette bu durum, telefonlar için ödenecek paranın miktarını da değiştirecek. Eğer Samsung Galaxy S22 satın almayı düşünüyorsanız, telefonun bu eksiğini mutlaka göz önünde bulundurun ve doğru tercihi yapın.

Samsung Galaxy S22 ailesi ön inceleme videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz