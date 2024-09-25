Samsung, yanlışlıkla Galaxy S24 FE’nin ön sipariş sayfasını açtı. Bu listeleme, cihazın fiyatı ve bazı özelliklerini resmen doğrulamış oldu.

Samsung, uygun fiyatlı “FE” serisine çok yakında yepyeni bir cihaz ekleyecek. S24 modellerinin daha bütçe versiyonu olarak S24 FE ismiyle karşımıza çıkacak cihazın, önümüzdeki birkaç hafta içinde tanıtılması bekleniyor.

S24 FE hakkında şimdiye kadar fiyatından teknik özelliklerine kadar birçok detay sızdırılmıştı. Şİmdi ise daha çıkış yapmadan yanlışlıkla Samsung’un ABD’deki sitesinde ön sipariş sayfası açıldı. Muhtemelen bir hata olan ve kısa sürede kaldırılan bu listeleme, cihaz hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağladı.

650 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak

Listeleme, tabii ki en çok merak edilen konulardan biri olan fiyatı ortaya çıkarıyor. Buna göre cihazın 128 GB’lık başlangıç versiyonu, ABD’de 650 dolardan başlayacak. 256 GB’lık versiyonda ise 710 dolarlık bir fiyat göreceğiz. Bu da S23 FE’ye göre bir zam olabileceği anlamına geliyor. Önceki nesil, 599 dolardan çıkmıştı.

S24 FE’nin fiyatının birkaç gün önce güvenilir bir kaynak tarafından sızdırıldığını görmüştük. Orada da 650 dolarlık bir fiyat biçilmişti. Şimdiki listeleme onu resmen doğrulamış oldu diyebiliriz. Cihazın Türkiye’de 32 bin TL bandında olmasını beklediğimizi belirtelim.

Bunun yanı sıra sitede yer alan görseller, cihazın arkada üçlü kamera kurulumuyla geleceğini gösteriyor. Buna göre 50 MP ana, 12 MP ultra geniş ve 8 MP telefoto sensörü göreceğiz. Önde ise deliğe yerleştirilmiş 10 MP’lik bir selfie kamerası yer alacak.

Listeleme cihaz hakkında bu kadar bilgi sağlıyor. Ancak zaten önceki sızıntılardan birçok detayını biliyoruz. Bunlara göre telefonda 6,7 inçlik 120 Hz AMOLED ekran göreceğiz. İşlemcisi Exynos 2400e olacak. 8 GB RAM ile gelecek telefonda 4565 mAh’lik batarya yer alacak.

Telefonun kutu açılış videosu bile sızdırılmıştı: