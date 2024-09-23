Lansmana kısa bir süre kala Samsung'un sevilen FE serisinin yeni üyesi Samsung Galaxy S24 FE'nin fiyatı sızdırıldı.

Samsung'un merakla beklenen Fan Edition modeli Galaxy S24 FE'nin ABD fiyatı, resmî lansmandan günler önce sızdırıldı. Galaxy S24 FE'nin bu hafta içinde tanıtılması bekleniyor ve cihaz hakkında daha önce de teknik özellikler ve Avrupa fiyatlarıyla ilgili çeşitli sızıntılar ortaya çıkmıştı.

SmartPrix tarafından yayınlanan ve güvenilir kaynaklardan biri olan OnLeaks'e dayandırılan rapora göre Galaxy S24 FE'nin fiyatı Galaxy S23 FE'ye kıyasla bir miktar artış gösterecek. 128 GB depolama kapasitesine sahip standart modelin 649 dolardan, 256 GB’lık modelin ise 709 dolardan satışa sunulacağı öne sürülüyor. Bu, geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy S23 FE'nin 599 dolarlık fiyatına kıyasla 50 dolar civarında bir zammın kapıda olduğunu gösteriyor.

Keza yine geçtiğimiz hafta sızıntılarıyla ünlü Lupin, X üzerinden yaptığı paylaşımda Galaxy S24 FE'nin fiyatının Avrupa'da 128 GB modeli için 749 euro, 256 GB modeli için 809 euro olacağını belirtmişti. Hem sızan Avrupa fiyatları hem de ABD fiyatları bu yıl Samsung'un fiyatta artışa gideceğinin göstergesi.

Galaxy S24 FE Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Galaxy S23 FE'nin ABD fiyatı 128 GB'lık model için 599 dolar olarak açıklanmıştı. Ülkemizde ise 5 Ekim 2023 tarihinde aynı modelin 23.999 TL'den satışa sunulacağı duyurulmuştu. O günkü dolar kurunun 27,57 olduğu göz önüne alındığında Galaxy S24 FE'nin 128 GB modelinin ülkemizde yaklaşık 32.000 TL bandında olması muhtemel.

Galaxy S24 FE'nin önceki modele göre daha büyük bir ekrana sahip olacağı da rapor edilen özellikler arasında. Galaxy S23 FE'deki 6,4 inçlik ekranın yerine, S24 FE'nin 6,7 inçlik bir ekranla geleceği söyleniyor. Bu boyut, cihazı Galaxy Fan Edition serisindeki en büyük ekranlı telefon yaparken, S24 Ultra'nın boyutlarına da oldukça yaklaşacağı anlamına geliyor.

Peki sizin Galaxy S24 FE'den beklentileriniz neler? Türkiye'de satışa sunulduğunda sizce fiyatı ne kadar olur? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.