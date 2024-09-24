Samsung'un merakla beklenen yeni Fan Edition modeli Galaxy S24 FE'nin resmî kutu açılış videosu sızdırıldı.

Samsung her yıl çıkardığı amiral gemisi serisine sonradan Fan Edition adlı FE serisi bir modelini de ekliyor. Galaxy S24 FE modelinin önümüzdeki ay çıkacağı söyleniyordu ve geçtiğimiz gün fiyatlarına dair sızıntıları sizlere aktarmıştık. Bugün ise merakla beklenen telefon kutu açılış videosu sızdırıldı.

İlk olarak sızıntılarıyla ünlü Evan Blass tarafından X'te yayınlanan resmî kutu açılış videosu, kutunun içeriğine ve kullanılan kaplamalara bakış atmamızı sağlıyor. Elbette şaşırtıcı olmayacak şekilde Galaxy S24 FE kutusundan şarj aleti çıkmıyor.

Samsung Galaxy S24 FE kutu açılış videosu

Videoda ayrıca telefonun kendisi de kanlı canlı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Samsung yeni modelinde "çarpıcı düşük ışık portreleri" ile "Galaxy FE serisinde şimdiye kadarki en güçlü kamerayı" vaat ediyor. Telefonun kamera ünitesi 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş, 8MP 3x optik zoom telefoto ve 10MP selfie kamerasından oluşuyor.

Galaxy S24 FE'ye Samsung'un Exynos 2400'ün hız aşırtılmış bir versiyonu olan kendi Exynos 2400e güç verecek. Ekran ise 6,7 inç büyüklüğünde,1.900 nit tepe parlaklığa sahip ve Gorilla Glass Victus+ ile donatılmış. Pil kapasitesi ise yalnızca 4.700 mAh'dir.

Telefon toza ve suya dayanıklılık için IP68 derecesine sahip ve Galaxy AI'yı destekleyecek. Telefonun fiyat bilgilerine dair detayları yukarıda belirttiğimiz gibi dünkü içeriğimizde sizlere aktarmıştık.

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