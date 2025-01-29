One UI 7, Samsung Galaxy S24 FE'de Test Edilebilir Oldu [Siz de Deneyebilirsiniz]

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Samsung, Galaxy S24 FE modelinde One UI 7'nin kullanılmasına izin vermeye başladı. Bunun bilinçli mi bilinçsiz mi olduğu belli değil ancak yeni arayüzü test etmek isteyenler için yeni bir fırsat sunulmuş durumda.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Android 15 tabanlı arayüzü One UI 7'yi bir türlü kullanıcılara ulaştıramadı. Şimdilik sadece Galaxy S25 ailesi için kararlı sürüm sunuldu ve Galaxy S24 ailesi de bu sürümü çok yakında alacak gibi görünüyor.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanmış durumda. Samsung, Galaxy S24 FE kullanıcılarının One UI 7'yi denemelerine resmî olarak izin vermeye başladı. Reddit kullanıcıları tarafından fark edilen durumun bilinçli mi bilinçsiz mi yapıldığı belirsiz

Samsung Galaxy S24 FE'de One UI 7 nasıl kullanılır?

Samsung Galaxy S24 FE One UI 7

Samsung Galaxy S24 FE'de One UI 7'yi denemek isteyen kullanıcıların yapmaları gereken tek şey, Samsung hesapları ile Samsung'un geliştirici platformu olan Remote Test Lab'e (Uzaktan Test Laboratuvarı) giriş yapmak. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra One UI 7'nin kararlı sürüm test yazılımı, akıllı telefon üzerinde sanal olarak çalıştırılabiliyor. 
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Yaşanan gelişme, Reddit kullanıcıları arasında bazı tartışmalara yol açmış durumda. Bazı kullanıcılar, bu sürümü göremediklerini söylüyorlar. Bazıları ise sistem güncelleme bölümünde gördüklerinden bahsediyorlar. Yazılımı çalıştırabilen bazı kullanıcılar, One UI 7 için duyurulan bazı temel özelliklerin bile Galaxy S24 FE'de bulunmadığından şikâyetçiler. Bunlarla uğraşmak istemezseniz kararlı sürümleri bekleyin.

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Kaynak : https://www.reddit.com/r/oneui/comments/1ic6xf0/heres_the_software_information_of_s24_fe_running/?rdt=55635
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