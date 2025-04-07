Samsung'un merakla beklenen yeni modeli Galaxy S25 Edge'in Avrupa fiyatının ortaya çıkmasıyla Türkiye fiyatını sizler için hesapladık.

Samsung'un merakla beklenen en ince modeli Samsung Galaxy S25 Edge'in İtalya fiyatı ortaya çıktı.

İtalya menşeli bir çevrim içi mağaza olan Zanetti, bugün yanlışlıkla olduğu iddia edilse de Galaxy S25 Edge'in farklı depolama alanlarını içeren fiyatlandırmaları listeledi. Buna göre 256 GB versiyon 1.362 euro iken 512 GB seçeneği 1.488 euro.

Fiyatlar yine İtalya'yı temel alırsak Galaxy S25+ ile karşılaştırıldığında 100 euro daha fazla ancak Galaxy S25 Ultra'dan ise daha ucuz. Dahası bu sızan fiyatlandırma, daha önce sızan Kore fiyatlarıyla da neredeyse aynı.

Peki Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Burada yaptığımız hesaplamada telefonun o dönem sızan ABD fiyatının, dolar üzerinden önceki Samsung modellerinin ülkemizde ne kadar fiyata çıktığı baz alınarak bir katsayı hesabı yapmıştık. Buna göre telefonun 73.599 TL olacağını tahmin etmiştik.

Aynı karşılaştırmayı Galaxy S25 serisinin diğer üyelerinin İtalya fiyatları üzerinden yapmak gerekirse, Galaxy S25 Ultra'nın İtalya'da 1.572 euro fiyat etiketiyle piyasaya sürüldüğünü ele alalım. Aynı telefonun Türkiye fiyatı ise 83.499 TL olarak açıklanmıştı.

Katsayı hesabı (S25 Ultra üzerinden)

İtalya Fiyatı : 1.572 euro

: 1.572 euro Euro Kuru (22 Ocak 2025) : 37,15 TL

: 37,15 TL Kur Bazlı Fiyatı : 1.572 × 37,15 = 58.389 TL

: 1.572 × 37,15 = 58.389 TL Gerçek Türkiye Fiyatı : 83.499 TL

: 83.499 TL Katsayı (Türkiye Fiyatı / Kur Bazlı Fiyat) = 1,43

Galaxy S25 Edge fiyat tahmini

İtalya Fiyatı : 1.362 euro

: 1.362 euro Euro Kuru (7 Nisan 2025) : 41,61 TL

: 41,61 TL Kur Bazlı Fiyatı : 1.362 × 41,61 = 56.703 TL

: 1.362 × 41,61 = 56.703 TL Tahmini Türkiye Fiyatı (Kur Bazlı Fiyat × Katsayı) = 81.084 TL

Bu hesaplamalar doğrultusunda Galaxy S25 Edge'in Türkiye fiyatının minimum 81.000 TL ila 83.000 TL bandı arasında konumlanacağını söyleyebiliriz.

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