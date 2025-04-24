Samsung'un birkaç ay önce ilk kez gösterdiği ince tasarımlı telefonu Galaxy S25 Edge'in lansman ve satışa çıkış tarihine dair yeni iddialar ortaya atıldı.

Samsung, yılın başlarında gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S25 Edge ismi verilen sürpriz bir telefonu bizlerle buluşturmuştu. Apple’ın bu yıl piyasaya süreceği iPhone 17 Air’ına rakip olacak bu cihazı öne çıkaran şey, ultra ince bir tasarımla gelecek olmasıydı.

Samsung, telefonun tasarımını gösterse de detaylarını hâlâ paylaşmamıştı. Ne zaman geleceği merakla beklenirken bugün cihazın çıkış tarihiyle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

S25 Edge, 13 Mayıs’ta tanıtılabilir, 20 Mayıs’ta satışa çıkabilir

Koreli medya kaynaklarına dayandırılan iddialara göre Samsung, 13 Mayıs günü S25 Edge’e özel bir lansman gerçekleştirmeyi planlıyor. Cihazın 14 Mayıs’ta siparişe açılacağı 20 Mayıs’ta ise resmen piyasaya sürüleceği de eklenmiş.

Galaxy S25 Edge’in, ilk başta Kore ve Çin’de satışa çıkacağı bilgiler arasında. Mayıs sonuna doğru ise dünya çapında piyasaya sürüleceği belirtilmiş. Yani tanıtıldıktan biraz süre geçtikten sonra bizim gibi ülkelere gelecek. Tabii bir iddia olduğu için kesin olarak güvenmemekte fayda var.

S25 Edge’de nasıl özellikler bekliyoruz?

Telefonun 5,84 mm ile piyasadaki en ince cihazlardan biri olması bekleniyor. 6,66 inç 120 Hz 1080x2400 çözünürlüklü OLED ekran, Snapdragon 8 Elite işlemci, 200 MP + 12 MP kamera, 3900 mAh batarya, 12 GB RAM ve 512 GB’a kadar depolama da beklenen diğer özellikler arasında. Samsung, ince tasarıma rağmen cihazın özelliklerinden ödün vermeyecek diyebiliriz.