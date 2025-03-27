Samsung'un en ince modeli olacak olan Galaxy S25 Edge'in renk seçenekleri ortaya çıktı.

Daha önce duvar kâğıtları ortaya çıkan Samsung Galaxy S25 Edge'in şimdi de üç farklı rengi ortaya çıktı.

WinFuture tarafından paylaşılan bu görüntüler, telefonun Titanyum Siyahı, Titanyum Gümüşü ve Titanyum Buz Mavisi renk seçeneklerini gözler önüne seriyor. Dahası telefonun nihai tasarımını da görmüş oluyoruz.

Renk seçeneklerinin yanı sıra sızdırılan bilgiler, Samsung Galaxy S25 Edge'in 6,7 inç AMOLED ekrana sahip olacağını ve bu ekranın Galaxy S25 Plus ile aynı boyutta olacağını öne sürüyor.

Samsung Galaxy S25 Edge işte böyle görünecek:

Çözünürlük tarafında ise telefonun 1080 x 2400 çözünürlüğe sahip olacağı iddia ediliyor ancak daha önceki iddialar 1440 x 3120 çözünürlükte bir ekranla geleceği yönündeydi. Şimdilik bu konuda net bir veri elimizde yok.

Kamera tarafında ise Galaxy S25 Edge’in 200MP ana kamera ve 12MP ultra geniş açılı kamerayla geleceği belirtiliyor. Telefona gücünü ise Samsung Galaxy S25 serisinin geri kalanı gibi Snapdragon 8 Elite verecek.

Son sızıntılar telefonun 16 Nisan'da tanıtılacağını iddia ediyor olsa da şimdilik bekleyip görmekten başka şansımız yok.