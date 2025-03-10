Samsung Galaxy S25 Edge Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung'un merakla beklenen ultra ince modeli Galaxy S25 Edge'in Türkiye fiyatının ne kadar olacağını hesaplıyoruz.

Samsung'un yeni ve en ince modeli olan Galaxy S25 Edge'in fiyatına dair detaylar giderek artıyor ve biz de bugün merakla beklenen telefonun Türkiye fiyatını sizler için hesaplıyoruz.

Güney Kore'den gelen detaylara göre Samsung, Galaxy S25 Edge'in fiyatını 256 GB modeli için 1.500.000 KRW (yaklaşık 1.030 dolar), 512 GB modeli için ise 1.630.000 KRW (yaklaşık 1.120 dolar) olarak belirlemiş durumda.

Elbette farklı bölgelerde bu fiyatlar doğrudan dönüştürülmüyor ancak kaynakta belirtilene göre daha önceki modeller göz önüne alındığında ABD'deki resmî fiyatlandırma aşağı yukarı 256 GB modeli için 1.099 dolar, 512 GB modeli için 1.199 dolar olacak.

Peki Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Türkiye fiyatını hesaplamaya kalktığımızda giriş modeli olan 256 GB'ın 1.099 dolar olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda Samsung'un benzer fiyattaki bir telefonunu Türkiye'de ne kadara sattığına bakabiliriz.

Doğrudan 1.099 dolarlık bir telefonu olmasa da Samsung'un bu fiyata Türkiye'deki en yakın modeli 1.299 dolar fiyat etiketi olan Galaxy S25 Ultra. Samsung bu modeli Türkiye'de 83.499 TL'ye satıyor.

Galaxy S25 serisinin Türkiye lansmanı 22 Ocak'ta yapılmıştı. O günkü dolar kuruna baktığımızda 35,65 olduğunu görüyoruz.

O hâlde katsayı hesaplaması yapmak gerekirse "Türkiye fiyatı / (ABD fiyatı x dolar kuru) = 83.499/1.299x35,65 = 1,83"e ulaşıyoruz. Şimdi bu katsayıyı Galaxy S25 Edge için kullanalım.

"1.099 x 36,55 x 1,83 = 1.099 x 66,92 =" hesaplamasıyla birlikte Galaxy S25 Edge'in Türkiye fiyatının 73.599 TL olacağını söyleyebiliriz.

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Peki siz bu fiyata Samsung Galaxy S25 Edge alır mıydınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.