Samsung, normalde bu ay içinde tanıtılması beklenen Galaxy S25 Edge modelinin lansmanını erteledi.

Samsung, şubat ayında yepyeni bir model olan Galaxy S25 Edge’i resmen duyurmuştu. Ultra ince olacak telefonun tasarımı gösterilirken teknik detayları paylaşılmamış, ilerleyen tarihlerde tam tanıtımın yapılacağı ifade edilmişti.

S25 Edge’in normalde bu ay, yani nisanda tanıtılması bekleniyordu. Ancak birçok güvenilir kaynaktan gelen bilgiler, cihazın lansmanının ertelendiğini gösterdi.

Mayısta gelecek

İlk olarak Koreli kaynak ETNews tarafından aktarılan bilgilere göre şirket, Galaxy S25 Edge’in tanıtımını nisandan mayıs ayına erteledi. Bu karar, şirketin ülkedeki satıcılarla paylaştığı bilgilerden elde edildi.

Şirketin neden erteleme kararı aldığına dair kesin bir bilgi yok ancak teknik nedenlerden olmadığı söyleniyor. Büyük ihtimalle geçtiğimiz haftalarda kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden eş CEO Hang Jong-hee nedeniyle bu tarz bir hamle yapıldı.

6,7 inç ekran, 200 MP, 12 MP kamera, Snapdragon 8 Elite ip, 3900 mAh batarya gibi özelliklerle gelmesi beklenen telefon için büyük bir lansman beklenmiyor. Bunun yerine teknik detayları, çıkış tarihi ve fiyatlarının açıklanacağı onlien bir etkinlik görmemiz olası.