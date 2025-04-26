Samsung, Galaxy S25 Edge’in fiyat bilgisini Kanada’daki bir kampanya sırasında yanlışlıkla kendi web sitesinde paylaştı.

Samsung’un merakla beklenen yeni telefonu Galaxy S25 Edge hakkında heyecan verici bir gelişme yaşandı. Şirket, Kanada’da yürüttüğü bir kampanya sırasında cihazın fiyatını kendi sitesinde yanlışlıkla ifşa etti.

Galaxy S25 Edge’in fiyatı, Samsung Kanada’nın düzenlediği bir promosyon kampanyasında gün yüzüne çıktı. Kampanya kapsamında, Galaxy S25 serisinden bir cihaz ya da bazı ev aletlerine sahip olanlara Galaxy Tab S10 FE tabletinde %20 indirim fırsatı sunuluyordu. Ancak kampanyanın şartlar kısmında Galaxy S25 Edge’in 256 GB ve 512 GB'lık modellerinin fiyatları da açık açık yazıldı.

Galaxy S25 Edge’in fiyatı ve çıkış tarihi ortaya çıktı

Listeye göre Galaxy S25 Edge’in 256 GB’lık modeli 1.678,99 Kanada doları, 512 GB’lık modeli ise 1.858 Kanada doları olarak görünüyor. Fiyatlar ABD doları cinsinden yaklaşık 1.200 ile 1.340 dolar arasına denk geliyor. Aynı gün paylaşılan bir başka raporda ise Güney Kore fiyatları ortaya çıktı. Raporda 256 GB’lık modelin yaklaşık 1.049 dolar, 512 GB’lık modelin ise 1.140 dolar civarında satışa sunulacağı belirtildi.

Galaxy S25 Edge’in tanıtım tarihi de sonunda netleşti. Şirketin, 13 Mayıs’ta düzenleyeceği etkinlikte cihazı görücüye çıkarması bekleniyor. Tanıtımın hemen ardından ön siparişlerin başlaması planlanıyor. Telefonun Güney Kore’de 23 Mayıs’ta, ABD’de ise 30 Mayıs’ta satışa çıkacağı söyleniyor. Türkiye içinse şimdilik net bir bilgi yok.

Galaxy S25 Edge’in, Snapdragon 8 Elite işlemci, 12 GB RAM ve 4.000 mAh batarya kapasitesi ile geleceği açıklandı. Şirket, telefonun oldukça ince bir tasarımla piyasaya çıkacağını da belirtti. Kamera tarafında ise 12 MP ve 200 MP çözünürlük sunan çift sensörlü bir sistemin kullanılacağını paylaştı.