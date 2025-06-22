Yeni bir iddiaya göre Samsung'un yeni piyasaya sürdüğü ince tasarımlı telefonu Galaxy S25'in satışları çok düşük seviyede kaldı. Şirketin bu yüzden üretimi yavaşlattığı bildirildi.

Samsung, geçtiğimiz haftalarda Galaxy S25 Edge ismini verdiği yeni telefonunu piyasaya sürmüştü. Tamamen yeni bir model olarak karşımıza çıkan bu cihaz, 5,8 mm’lik ultra ince bir tasarıma sahip olmasıyla diğer modellerden ayrılıyordu. Şirket de yepyeni tasarım yaklaşımıyla cihazın yüksek satacağını düşünüyordu.

Ancak gelen bilgiler bunun gerçekleşmediğini ve teknoloji devinin pazarı yanlış okuduğunu ortaya koydu. The Elec tarafından şirket içinden edinilen bilgilere göre Galaxy S25 Edge modelinin satışları beklenenden çok daha düşük kaldı. Bu da şirketin bazı değişiklikler yapmasına neden oldu.

Satışların düşük olması nedeniyle S25 Edge üretimi yavaşlatıldı

İddiaya göre Galaxy S25 Edge satışlarının çok düşük kalmasının ardından Samsung, telefonun üretimini haziran ayında yavaşlatma kararı aldı. Bu daha önce pek yaşanan bir durum değil. Öyle ki Samsung, yeni amiral telefonlarının 3 ay civarında yüksek satışlara sahip olmasını öngörür. Bu da genelde gerçekleşir.

Maalesef S25 Edge’de durum böyle olmadı ve yeni ultra ince tasarım tahmin edilenin aksine kullanıcıların ilgisini çekmedi. Bu nedenle de üretimde yavaşlamaya gidildi. Önümüzdeki dönemde ne olacağını bilemiyoruz ancak S25 Edge’in geleceği şimdilik parlak gözükmüyor. Şirket, Edge modellerini Plus’ın yerini alabilecek modeller olarak görüyordu. Ancak satışlar böyle devam ederse bu durum gerçekleşmeyebilir. Samsung’un nasıl bir yol izleyeceğini önümüzdeki yıl göreceğiz.

Satışlardaki bu düşüş aslında günümüzdeki kullanıcıların ne istediğinin bir yansıması. Kullanıcılar, tasarımdan ziyade daha gelişmiş özellikler arayışındalar. Daha yüksek batarya, iyi soğutma sistemleri, yüksek performans, gelişmiş kamera gibi özellikler arıyorlar. İnce telefonlarda bu özelliklerden kısıldığı için de satışlar öyle istenen seviyelerde gitmiyor.

S25 Edge incelememize göz atmayı unutmayın: