Samsung'un bu ay gerçekleşecek lansmanda tanıtacağı Galaxy S25 serisinin resmî görselleri ortaya çıktı.

Samsung, bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliğinin 22 Ocak'ta gerçekleşeceğini doğruladı ve etkinlikte Galaxy S25 serisini göreceğiz. Bugün ise lansman öncesinde Qi2 uyumlu şeffaf kılıf sızıntısının yanı sıra, serideki üç telefonun resmî şeffaf kılıfla birlikte kanlı canlı ilk görselleri gün yüzüne çıktı.

Görseller, buz mavisi rengindeki Galaxy S25 ve Galaxy S25 Plus'ı resmî silikon kılıfla birlikte gözler önüne seriyor. Tasarımlarının aynı olması beklendiğinden ve sadece boyut farklılıkları bulunduğundan iki telefon da görüntülerde neredeyse ayırt edilemiyor.

Samsung Galaxy S25 serisi nasıl görünecek?

Sızdırılan görselleri kasanın yan tarafında belli belirsiz "Designed by Samsung, Made in China" yazması ve telefonun ekranında Galaxy S25 serisi için resmî standart duvar kağıdının bulunması nedeniyle resmî olarak kabul edebiliriz.

Serideki ana telefonların görsellerinin yanı sıra Galaxy S25 serisinin resmî Qi2 uyumlu kılıfına da göz atabiliyoruz.

Daha uzun kamera ünitesinden de anlayabileceğiniz üzere bu görseller Galaxy S25 Ultra'ya ait.

Serideki telefonlara dair birçok detaya hâkimiz ve artık tek yapmamız gereken 22 Ocak'taki resmî lansmanı beklemek olacak gibi görünüyor.