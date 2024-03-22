ABD Adalet Bakanlığının Apple'a açtığı davada önemli bir gelişme yaşandı. Apple, karşı tarafın sunduğu bir iddiayı daha ilk gününden çürüttü. Bu iddia, Apple Watch ile ilgiliydi.

Geçtiğimiz gün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ABD Adalet Bakanlığının teknoloji devi Apple'a büyük bir antitröst davası açtığından bahsetmiştik. Bakanlığın iddiasına göre Apple, özellikle de iPhone'lar üzerinden rekabete aykırı davranışlarda bulunuyordu. Dava dilekçesinde, Apple'ın diğer ürünlerine de atıfta bulunuluyordu.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından açılan davada bahsedilen ürünlerden biri de Apple Watch'tu. Davacı tarafa göre Apple, akıllı saatlerini Android ekosistemi ile uyumlu hâle getirmek istemiyordu. Çünkü bir Apple Watch'un sadece iPhone'la uyumlu olması, tüketicinin iki Apple ürününe birden ihtiyaç duymasına yol açacaktı. İşte bununla ilgili bir açıklama yapan Apple ise ABD Adalet Bakanlığının iddiasını çürüttü.

Apple Watch'un Android ile uyumlu hâle gelmesi için tam 3 yıl çalışılmış!

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre Apple Watch, aslında Android ekosistemiyle de uyumlu olan bir cihaz olarak piyasaya sürülecekti. Hatta bunun üzerinde de tam 3 yıl boyunca çalışma yapıldı. Şirket, bu çalışmaların başarısızlıkla sonuçlandığını çünkü bazı teknik sınırlamalarla karşı karşıya kaldıklarını söylüyor. Hâl böyle olunca da Apple Watch, sadece iPhone'larla uyumlu çalışacak bir cihaz olarak satışa sunuldu.

Apple, yaptığı açıklamaya ilişkin delilleri mahkemeye sunabilirse önemli bir koz elde etmiş olacak. Çünkü bu dava, ABD Adalet Bakanlığı tarafından açıldığı için çok kritik. Markanın itibar kaybı ve çok büyük yaptırımlarla karşılaşmaması için iddiaları çürütmesi gerekiyor ve Apple Watch ile ilgili iddialar, görünüşe göre daha şimdiden çürütülmüş durumda. Bakalım önümüzdeki günlerde ne gibi gelişmeler yaşanacak...

ABD Adalet Bakanlığının Apple'a yönelik davasıyla ilgili detaylı bilgi için: