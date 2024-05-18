Samsung Galaxy Watch FE, bu kez FCC veri tabanında göründü. Böylelikle akıllı saatin birkaç özelliği daha gün yüzüne çıkmış oldu.

Bundan birkaç hafta önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un uygun fiyatlı akıllı saat planlarından bahsetmiştik. Öyle ki Samsung, "Galaxy Watch FE" üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu. Şimdiyse bu akıllı saat ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Samsung'un yaklaşmakta olan akıllı saati, bu kez ABD Federal Haberleşme Komisyonu (FCC) veri tabanında göründü. Hâl böyle olunca akıllı saatle ilgili bazı yeni bilgiler de gün yüzüne çıkmış oldu.

Samsung Galaxy Watch FE, sadece Bluetooth destekli olacak

FCC veri tabanından alınan bilgilere göre Samsung Galaxy Watch FE, "SM-R861" koduna sahip olacak. Bu ürün, sadece Bluetooth desteği sunacak. Açık konuşmak gerekirse bu beklenen bir durum çünkü hücresel veri, ekstra maliyete yol açacaktı. Samsung bu özelliği devre dışı bırakacak, maliyeti düşürmenin bir yolunu bulmuş oldu.

Daha önce ortaya çıkan bilgiler, bu akıllı saatin Galaxy Watch 4'e benzer bir tasarıma sahip olacağını gözler önüne seriyordu. Ancak bundan fazlası olacak gibi görünüyor. Çünkü bazı kaynaklara göre Samsung Galaxy Watch FE, Galaxy Watch4'te bulunan Exynos W920 işlemciden güç alacak.