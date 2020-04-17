Samsung'dan Galaxy Z Flip İçin Yeni Yazılım Güncellemesi

Samsung, katlanabilir ekranlı yeni telefonu Galaxy Z Flip için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. Hazırladığı yazılım güncellemesinin sunduğu yenilikleri de açıklayan Samsung, bu güncellemeyle birlikte tüketicilerin daha iyi bir fotoğraf ve video çekim deneyimi yaşayacaklarını ifade ediyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 11 Şubat'ta düzenlediği etkinlikte Galaxy S20 serisinin yanı sıra, katlanabilir ekranlı ikinci telefonu Galaxy Z Flip'i de tüketicilerin beğenisine sundu. Samsung bu kez, geçtiğimiz yıl tüketicilere sunduğu katlanabilir ekranlı ilk telefonu Galaxy Fold'daki gibi bir tasarım benimsememiş, telefonu yatay yerine dikey pozisyonda katlanabilir hale getirmişti.

Samsung Galaxy Z Flip'in dikey katlanabiliyor oluşu, tüketicilere bazı avantajlar sunuyor. Bu avantajlardan bir tanesi de telefonun yarı katlanmış haldeyken tripod gibi kullanılarak fotoğraf ve video çekimleri yapılabilmesiydi. Samsung, bugün itibarıyla tüketicilere sunmaya başladığı bir yazılım güncellemesi ile bu özelliği çok daha işlevsel bir hale getiriyor.

Samsung, katlanabilir ekranlı yeni telefonu Galaxy Z Flip'in katlanmış halini "Flex mod" olarak isimlendiriyor. Samsung'un tüketicilere sunduğu yeni yazılım güncellemesi ise Flex modunda fotoğraf ya da video çekmek isteyen tüketicilerin işlerini kolaylaştırıyor. Çünkü yeni yazılım güncellemesinden sonra tüketiciler, ekrana sadece bir çift tıklama ile kameradaki görüntüyü ekranın alt ya da üst kısmına taşıyabilecekler.

Galaxy Z Flip'in yeni özelliği işte böyle görünecek

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre Flex modu daha da işlevsel bir şekilde kullanmaya yarayan yazılım güncellemesi, bugün itibarıyla kullanıcıların hizmetine sunulacak. Ancak Samsung, güncellemenin tüm kullanıcılara aynı anda mı yoksa ülkeler bazında mı kullanıma sunulacağını açıklamadı. Yani eğer sizler de bir Galaxy Z Flip kullanıcısıysanız, güncellemeyi bugün alma ihtimaliniz olduğu gibi bir süre daha beklemek durumunda da kalabilirsiniz.