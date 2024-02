Samsung, sunduğu özelliklerin diğer marka kullanıcıları tarafından deneyimlenmesini sağlayan "Try Galaxy" hizmetini güncelledi. Hizmet, artık Galaxy AI özelliklerini de destekliyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bundan birkaç yıl önce dikkat çeken bir işe imza attı. Şirket, iPhone sahiplerinin Galaxy deneyimini yaşaması için "Try Galaxy" olarak isimlendirdiği hizmeti kullanıma sundu. Try Galaxy, iPhone ekranına en yeni Samsung Galaxy S serisi telefonun sunduğu deneyimleri getiriyordu. Amaç, Apple müşterilerini Samsung ekosistemiyle tanıştırmaktı.

Şimdiyse Samsung'dan konuyla ilgili yeni bir hamle geldi. Şirket, Try Galaxy yazılımını One UI 6.1'i destekleyecek şekilde güncelledi. Hizmet, bu sayede Galaxy S24 ailesi ile tanıtılan "Galaxy AI" özelliklerini desteklemeye başlamış oldu. Üstelik sadece iPhone sahipleri değil, Android telefon kullanıcıları da One UI 6.1 deneyimini hızlıca yaşayabilecekler.

Canlı Çeviri, Sohbet Yardımı ve dahası

Try Galaxy'nin yeni sürümü, Galaxy S24'ün ana ekranını simüle ediyor ve Galaxy AI özelliklerinin iPhone veya diğer Android telefonlarda deneyimlenmesini sağlıyor. Hizmeti kullanmak isteyen tüketiciler, Canlı Çeviri özelliği başta olmak üzere Sohbet Yardımı, Not Yardımı, Fotoğraf Yardımı ve "Daire ile Arama" gibi özelliklerin önizleme sürümlerine ulaşabilecekler. Öte yandan; Galaxy S24 serisinin Nightography Zoom, Super Steady ve Portre Modu gibi kamera odaklı özellikleri de Try Galaxy'de bulunacak.

Samsung Galaxy AI'ın neler sunduğunu merak ediyorsanız:

Eğer siz de Try Galaxy üzerinden One UI 6.1 ile kullanıcılara ulaşacak özellikleri denemek isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilir veya aşağıdaki QR kodu akıllı telefonunuza okutabilirsiniz.