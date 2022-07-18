Samsung Galaxy Z Fold4 ve Flip4 Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Samsung'un bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliği ile ilgili bir gelişme yaşandı. Etkinliğin ne zaman yapılacağı ve hangi ürünlerin tanıtılacağı açığa çıktı.

Akıllı telefon dünyasının önemli sızıntı kaynaklarından bir tanesi olan Evan Blass, Güney Koreli teknoloji devi Samsung'la ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Şirketin, 10 Ağustos Çarşamba günü bir Galaxy Unpacked etkinliği gerçekleştireceğini söyleyen Blass, bu etkinlikle hangi ürünlerin tanıtılacağını da açıkladı.

İddialara göre Samsung'un 10 Ağustos'ta gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliği, şirketin en yeni katlanabilir ekranlı telefonlarına ev sahipliği yapacak. Bu bağlamda; etkinlik kapsamında Galaxy Z Flip4 ve Galaxy Z Fold4 ile tanışma imkanı yakalayacağız. Evan Blass, yaklaşmakta olan lansmanın sızdırılan bir posterini de paylaştı.

Samsung'un akıllı telefonlarıyla ilgili detaylı bilgi almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung'un yaklaşan Galaxy Unpacked etkinliği için hazırlanan görsel

Samsung, katlanabilir ekranlı telefonları ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak bu akıllı telefonlarla ilgili bazı iddialar mevcut. Sektör kaynaklarına göre Galaxy Z Flip4 de Galaxy Z Fold4 de tasarım olarak genel anlamda aynı kalacak. Bu yıl, daha çok teknik anlamdaki yeniliklerle karşılaşacağız gibi görünüyor.

Bazı iddialara göre 10 Ağustos'taki Galaxy Unpacked etkinliği, yalnızca Galaxy Z serisine ev sahipliği yapmayacak. İddialara göre Samsung, en yeni akıllı saati Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Pro'yu da 10 Ağustos'ta tanıtacak.

Samsung Galaxy Watch 5'in sızdırılan görüntüleri için:

Samsung'un akıllı saatleri ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz, buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung Galaxy Z Flip4'ün resmi basın görselleri için:

Samsung Galaxy Z Flip3'ün neler sunduğunu merak edenlere: