Samsung'dan Göndermeli Reklam Filmi: "Kaçanları Bekleriz"

Samsung, son dönemde rakiplerine doğru başlayan akıma dikkat çeken "Kaçanları Bekleriz" başlığıyla yeni bir reklam filmi yayınladı.

Samsung, katlanan akıllı telefon dünyasında her ne kadar liderliğini ilan etmiş olsa da küresel satışlarda büyük bir düşüşle karşılaşmıştı. Haliyle kendi ekosistemine yeni kullanıcılar çekmeye devam etmek için yeni reklam kampanyalarına başvurmaya başladı.

Bunlardan birisi de temmuz ayının sonunda düzenlenecek Galaxy Unpacked 2023’te tanıtılacak yeni katlanabilir telefonlara özel “Senin Gibisi Yok” kampanyasıydı. Samsung, bu kampanyanın parçası olan “Katlanabilir tarafa geçmeye hazır mısın?” kampanyasının yeni tanıtım filmini yayınladı. Film, “Kaçanları Bekleriz” başlığıyla dikkat çekiyor.

Samsung'un göndermeli alt metne sahip reklam filmi:

Samsung’un yeni reklam filmi, “alışılagelmişten uzaklaşmayı düşünen insanların, tüm etkili faydaları görmelerine rağmen inovasyonları benimsemek konusunda hissettikleri engellerin altını çiziyor”.

Videoda, “asla değiştirmemekte kararlı olan bir grup arkadaş”, Samsung’un yeni katlanabilir telefonunu görmeden kaçmaya çalışıyor. Ancak çok geçmeden “en korktukları şeyin aslında en çok istedikleri şey” olduğunu keşfediyor.

Yeni Galaxy Z serisi katlanabilir telefonların tanıtılacağı Galaxy Unpacked etkinliği, 26 Temmuz TSİ 14.00’da düzenlenecek.