Samsung, CES 2025 kapsamında yeni monitör panellerini tanıttı. Bu panellerden biri 500 Hz yenileme hızı sunuyor.

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2025, bugün resmen başlayacak. Etkinlikte bilgisayarlardan televizyonlara kadar birçok farklı yeni ürünün ve teknolojinin tanıtıldığını göreceğiz. Samsung da duyuru yapacak şirketler arasındaydı.

Güney Koreli teknoloji devi, CES 2025 kapsamında yepyeni 2 monitör paneli tanıttı. Bu paneller, âdeta ışık hızında yenileme hızı sunmalarıyla dikkat çekti.

500 Hz’lik panel!

Samsung’un ekran departmanı Samsung Display tarafından tanıtılan QD-OLED paneller, 27 inç boyutunda. İki panelden biri 500 Hz’lik etkileyici bir yenileme hızı sunuyor. Tabii Samsung bu tarz bir yenileme hızı sunan ilk şirket değil ancak yine de çok iddialı olduklarını söyleyebiliriz. Ancak 500 Hz ne kadar gerekli orası tartışılır. Diğer panelin 240 Hz sunduğunu ekleyelim.

Tek öne çıkan kısmı yenileme hızları da değil. Bu panellerin birinde aynı zamanda 2560 x 1440 piksel QHD çözünürlük sunacağı da ifade edilmiş. Diğerinde ise UHD çözünürlük mevcut. Şirket, ekranların seri üretimine bu yılın ilk yarısında başlayacağını belirtmiş.

Yeni paneller hakkında paylaşabileceklerimiz bu kadar. Sizin de anlayabileceğiniz gibi öyle direkt satışa sunulan paneller değiller. Diğer şirketler, Samsung’un bu panellerini kendi monitörlerinde kullanacaklar. Yılın ilerleyen dönemlerinde farklı markalardan bu panelleri içeren monitörler görmemiz olası. Tabii biraz pahalı olacaklarını da tahmin etmek yanlış olmaz.