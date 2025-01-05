Samsung’un bütçe dostu modeli Galaxy A06’nın 5G versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Şimdi ise cihazın bazı özellikleri ortaya çıktı.

Tüm gözler Samsung’un bu ay tanıtacağı amiral gemisi Galaxy S25 modellerine çevrilmiş olsa da şirket, aynı zamanda daha uygun fiyatlı cihazları üzerinde de çalışmayı sürdürüyor. Bütçe dostu olacak A06 5G de bunlardan biri.

A06 modelinin 4G versiyonunun geçen yaz tanıtıldığını görmüştük. O cihaz, eylülde Türkiye’ye de gelmişti. Şimdi ise şirket, 5G bir versiyonu üzerinde çalışyıor. Yakın zamandaki Geekbench listelemesi ise bazı özelliklerini gözler önüne seriyor.

Dimensity 6300 işlemciyle gelecek

SM-A066B model numarasıyla listelenen telefon, MediaTek’in geçen yılın nisan ayında tanıttığı orta segmentte bir işlemcisi olan Dimensity 6300’den güç alacak. Bu yonga seti, çok fazla beklentisi olmayan kullanıcılar için gayet yeterli.

4G versiyonda Helio G85’i görmüştük. Bu yüzden 5G’nin daha çok sevileceğini tahmin edebiliriz. İşlemcinin 4 GB’lık RAM ile eşleştirileceğini ekleyelim. Cihaz; tek çekirdekte 731, çoklu çekirdekte ise 1.816 puan almayı başarmış. Ayrıca Android 15 ile geleceği de görülebiliyor.

Bunlar dışında telefonun tasarım gibi konularda 4G versiyonuna benzemesini bekliyoruz. Aynı 6,7 inçlik 90 Hz’lik HD+ LCD ekran, 5000 mAh’lik 25W destekli batarya, 50 MP’lik ana kamera görme ihtimalimiz bir hayli fazla. Henüz tanıtım tarihi belli değil ancak tüm bu haberler, çok yakında gelebileceğinin sinyallerini veriyor.