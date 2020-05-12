Samsung'dan Telefonları Dezenfekte Etmek İçin Tavsiyeler

Koronavirüse karşı birçok önlemin alındığı günümüzde akıllı telefonların temizlenmesi de oldukça önemli bir konu. Peki virüslerin üzerinde uzun süre aktif kalabildiği akıllı telefonlar sağlıklı bir şekilde nasıl temizlenir? Samsung'un bu konuda bazı tavsiyeleri bulunuyor.

Koronavirüsten korunmak için birçok önlemi günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirdik. Özellikle yabancı yüzeylere temas ettikten sonra elleri yıkamak ve kıyafetleri değiştirmek tartışmasız hepimizin uyduğu bir kural haline geldi.

Koronavirüsün yüzeylere temas yoluyla bulaştığının de ortaya çıkmasının ardından yüzey temizliği ekstra önem kazandı. Elimizden düşürmediğimiz akıllı telefonlar da koronavirüsün kolaylıkla bulaşabildiği yüzeyler arasında yer alıyor.

ABD’de yapılan bir çalışma, insanların günde ortalama 52 kez akıllı telefonlarını eline aldığını gösteriyor. Salgın nedeniyle evden çalışma modelinin uygulanmaya başlaması ile beraber bu sayısının çok daha yukarı çıktığını tahmin etmek zor değil.

Samsung’un Tıbbi Merkezi’nin Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Merkezi Direktörü Dr. Doo-Ryeon Chung, yaptıkları çalışmalar sonucunda virüslerin metal veya plastik yüzeylerde 2 veya 3 güne kadar aktif kaldığı tespit ettiklerini açıkladı.

Yapılan çalışmaların tamamı, gün içinde en fazla temas ettiğimiz yüzeyler arasında yer alan akıllı telefonların temizlenmesinin virüsten korunmak için önemli olduğunu gösteriyor. Samsung’da görevli Dr. Doo-Ryeon Chung’un açıklaması, bu önlemininin altını bir kez daha çiziyor. Peki akıllı telefonları efektif şekilde nasıl temizleriz?

Akıllı telefonları dezenfekte ederken nelere dikkat etmeliyiz?

Akıllı telefonları temizlemek istediğimizde birçoğumuzun aklına evlerde kullandığımız sıradan temizleyiciler ve dezenfektanlar geliyor. Ancak bu ürünler hijyeni sağlamakla beraber akıllı telefonların ekran kaplamalarında soyulma gibi hasarlara da neden olabiliyor. Bu nedenle bu malzemeler akıllı telefon temizliğinde kullanılmamalıdır.

Akıllı telefonların nasıl temizlenmesi gerektiğine dair bir rehber hazırlayan Samsung, hipoklorik asit bazlı (50 ile 80 ppm arasında) veya alkol bazlı (yüzde 70’in üzerinde derişime sahip etanol veya izopropil alkol) dezenfektanlar veya bu maddelerin su ile seyreltilmiş halinin kullanılabileceğini söylüyor. Bu temizlik malzemelerin, telefonların çizilmemesi için mikrofiber bezlerle beraber kullanılması gerekiyor.

Akıllı telefonu temizlemeden önce telefonunun kapatılması, varsa üzerinde takılı olan şarj kablosu, kulaklık ve kılıf gibi aksesuarların çıkarılması gerekiyor. Telefon kapatıldıktan sonra temizlik için kullanılacak malzeme telefonun üzerine değil mikrofiber beze uygulanmalıdır. Mikrofiber bez, temizlik malzemesi ile nemlendirildikten sonra telefonun ekranı ve arka bölümü yavaşça silinebilir.

Aynı işlem bilgisayarlar, tabletler ve akıllı saatler için de uygulanabilir. Ancak burada unutulmaması gereken ilk nokta yukarıda da söylediğimiz gibi elektronik cihazın kapatılması ve elektrikle olan kablo bağlantısının kesilmesi.

Akıllı saatlerin temizliğinde dikkat edilecek diğer nokta ise saatin kordonunun temizlikten önce çıkarılması. Yukarıda tarif ettiğimiz şekilde hazırlanan temizlik malzemeleri, virüslere karşı bir koruma sağlamakla beraber plastik ve deri gibi kordonların yapıldığı malzemelere zarar verebilir.