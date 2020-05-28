Teknoloji devi Apple'ın, Apple Watch'ların deri Loop kayış modellerini yeniden tasarladığı düşünülüyor. Yeni modellere ait olduğunu düşünülen görseller internette ortaya çıktı. Daha önceki seride yer alan deri kayışlar, sıcak havalarda kullanışlı bulunmamıştı.

Paylaşılan son görüntüler doğruysa Apple, akıllı saati Apple Watch için yeni deri Loop kayış modelleri piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni görüntüler, Imgur'da ortaya çıktı ve 9to5Mac'te sunulan modelleri destekler nitelikte. Şu an piyasada olan deri Loop kayışlar için dört renk mevcut. Bunlar; Mayer Limon, Klasik Kahve, Siyah ve Tavus Kuşu olarak biliniyor. Kayışların Türkiye satış fiyatıysa 729 TL.

Deri kayışların hoş bir tasarımı olduğu düşünülse de sıcak havalarda kullanışlı olmadığı biliniyor. Yeniden tasarlanan kayışlar, cilde temas eden daha küçük yüzey alanı sayesinde daha nefes alabilir hâle geliyor. Bu da kullanım deneyimini iyileştiriyor.

9to5Mac, yeni deri Loop kayışların önümüzdeki ay muhtemelen WWDC’nin açılış konuşmasında tanıtılacağını öne sürdü. Sızan görsellerde seriye pembe, mavi ve kırmızı da dâhil olmak üzere yeni renkler eklendiği dikkat çekiyor. Tanıtım tarihi için gelecek ay ihtimali üzerinde durulsa da kesin tarih henüz belli değil. Apple’ın 2020'nin son çeyreğinde Apple Watch Series 6'yı duyurması bekleniyor; bundan dolayı yenilenmiş deri Loop kayışların tanıtımı bekletilebilir.

İnternetteki görsellerin orijinal Apple kayışı olmaması da mümkün. Hâlihazırda piyasada çok sayıda yan sanayi Apple Watch kayışı mevcut. Bunun kesinleşmesi için tanıtım günü bekleniyor. ABD’li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde LGBTİ topluluğunu desteklemek ve cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek amacıyla akıllı saati Apple Watch için 'Pride Edition' adında özel bir kayış serisi satışa sunmuştu.

Apple, akıllı saat pazarının lideri olan Apple Watch için tasarladığı Pride Edition adındaki yeni kayış modellerini satışa sundu. LGBTİ topluluğunu desteklemek amacıyla piyasaya sunulan kayışlar, iki farklı modelde geliyordu.