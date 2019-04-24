Samsung’un yeni amiral gemileri o kadar güçlü ki, artık onları Linux’te de bilgisayar gibi kullanabileceksiniz.

Samsung'un DeX adını verdiği, telefonu bir bilgisayar gibi harici bir ekranda kullanmanızı sağlayan teknoloji gelişmeye devam ediyor.

Aslında DeX, Linux işletim sistemine sahip bilgisayarlarda da Android uygulamalar çalıştırmak için kullanılabiliyordu. Ancak kullanıcılar masaüstü uygulamalarını Windows’taki gibi çalıştıramıyordu. Neyse ki şirket Linux kullanıcılarını da ihmal etmeyerek DeX modunda Linux desteğini en yeni amiral telefonlarına ve şaşırtıcı bir şekilde orta sınıf tabletlerine de getirdi. Bu sayede Linux kullanıcıları Dex’i kullanırken masaüstü deneyimini yaşayabilecek.

DeX’in Linux desteği en çok uygulama geliştiricileri sevindirecek. Bundan böyle mobil yazılımları, doğrudan akıllı telefon kullanarak geliştirebilecekler. Aynı zamanda yazılımcı olmayan Linux kullanıcıları da bu desteğin gelişinden oldukça memnun.

DeX’in Linux desteği başlangıçta yalnızca Note 9 ve Galaxy Tab S4 için kullanıma sunulmuştu. DeX uygulamasında yapılan yeni bir güncelleme, Galaxy S10 modellerinin ve Galaxy S9 ve S9+’ın DeX modunu Linux’ta kullanmayı mümkün hale getiriyor. Ancak cihazların güncellemeyi alabilmesi için Android Pie temelli Samsung One UI kullanıcı arayüzüne sahip olması gerekiyor.

Galaxy Tab S5e’nin de bu listeye girmesi ise asıl şaşırtıcı haber. Samsung'un DeX’i Linux’te kullanmak için çok yüksek sistem gereksinimleri vardı ancak orta seviye tabletin Qualcomm Snapdragon 675 işlemcisi ve 4GB RAM'in bunun için yeterli olduğu görünüyor.