Samsung, 8K'ya kadar çözünürlük sunan ve mini LED teknolojisi ile kontrastı arşa çıkaran yeni Neo QLED TV'lerini tanıttı. Yeni Samsung Neo QLED TV'ler, oyunseverler için de oldukça ilgi çekici özelliklere sahip.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, CES 2021’in hemen öncesinde film tutkunlarını ve oyunseverleri heyecanlandıracak mini LED teknolojisini kullanan Neo QLED TV’lerini duyurdu. Yeni Samsung TV’ler oyun oynamak için monitör yerine TV’yi tercih edenler için bazı etkileyici özellikler sunarken; mini LED teknolojisi ile film izleme keyfini de en üst seviyeye çıkarıyor.

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin Neo QLED olarak adlandırdığı yeni TV’leri; ikisi 8K, dördü 4K olmak üzere toplamda 6 modelden oluşuyor. QN900A adlı model, geçtiğimiz yılın en üst seviye Samsung 8K QLED TV modelinin halefi olarak karşımıza çıkıyor ve kullanıcılara neredeyse tamamen çerçevesiz bir TV sunuyor. QN800A, 8K çözünürlük sunan diğer TV modeli olurken; 4K Neo QLED TV’ler QN95A, QN90A ve QN85A olarak adlandırılıyor.

Samsung Neo QLED TV'ler, 4K 120Hz görüntü akışını destekliyor

Haberimizin başında da aktardığımız gibi Samsung Neo QLED TV’ler, oyunseverler için bazı dikkat çekici özelliklere sahip. Bunların başında 4K 120Hz görüntü akışını destekleyen HDMI 2.1 desteği, değişken ekran yenileme hızı, otomatik düşük gecikme modu ve tüm bu özelliklere hızlı bir şekilde erişip kontrol edebileceğiniz yeni bir “oyun çubuğu” bulunuyor.

Samsung, Object Tracking Sound adını verdiği yeni teknolojisi için Neo QLED TV’lerine daha fazla ses sürücüsü yerleştirmiş durumda. Neo QLED TV’ler, ekrandaki sahneyi analiz ediyor ve farklı ses sürücülerini çalıştırarak ses doğrudan ekrandaki kaynaktan geliyormuşçasına bir atmosfer oluşturuyor. Ayrıca yeni SpaceFit Sound özelliği ile Neo QLED TV’lerin üzerindeki mikrofonlar ortamın akustik durumunu analiz ediyor sesi optimize ediyor. Ayrıca bu mikrofonlar Google Asistan ya da Alexa için de kullanılabiliyor.

Samsung Neo QLED TV'ler ile evde spor yaparken hareketi doğru yapıp yapmadığınızı kontrol edebilirsiniz



Samsung ayrıca yeni Neo QLED TV’lerinin Samsung Health yazılımına da ayrıca dikkat çekiyor. Smart Trainer isimli yeni özellik sayesinde Neo QLED TV’ler bir kamera ile eşleştirilebiliyor. Bu kamera sayesinde evde spor yaparken ekranın bir yarısında kendinizi, diğer yarısında fitness eğitmenini görebiliyorsunuz. Böylece bir hareketi doğru yapıp yapmadığınızı doğrudan kendiniz kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca bir hareket sırasında yaptığınız tekrar sayısı da ekranda gösteriliyor. Ayrıca Neo QLED TV, yaktığınız kalori ve diğer ölçümler hakkında da geri bildirimlerde bulunabiliyor.

Samsung Neo QLED TV’lerin fiyatları henüz açıklanmış değil ancak ürünler birkaç ay içinde resmen piyasaya sürülecek ve pek çok tüketicinin duymak bile istemeyeceği kadar yüksek olması muhtemel fiyat etiketleri ürünler satışa sunulduğunda ortaya çıkacaktır.