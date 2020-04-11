Samsung'un sesli asistanlarından biri olan S Voice piyasaya çok fazla damga vurmamıştı ancak hâla kullanıcısı bulunuyordu. Samsung, S Voice'u kapatmaya karar verdi. 1 Haziran tarihinden itibaren S Voice tarihe karışacak diyebiliriz.

Sesli asistanların kullanım alanı oldukça geniş. Yapay zekanın bir ürünü olan sesli asistanlar, hayatımızı kolaylaştırmaya yönelik özelliklere sahip. Bu özellikler sayesinde birçok işimizi kolayca yerine getirebiliyoruz. Özellikle sürüş anı gibi telefona temas etmememiz gereken yerlerde sesli asistan sayesinde sadece konuşarak bazı işlerimizi halledebiliyor, telefonla konuşma yapabiliyor veya mesaj atabiliyoruz.

2012 yılında, Apple çok ses getiren Siri'yi tanıttıktan sonra, Samsung da S Voice sesli asistanını tanıtmıştı. S Voice, Galaxy S3 için 4,8 inç olan büyük ekranı, dört çekirdekli güçlü işlemcisi ve TouchWiz arayüzüyle birlikte telefonun dikkat çeken özelliklerinden biriydi. Samsung S Voice Siri ile rekabet edemeyince, Bixby'nin daha güçlü olması için Viv'i satın aldı.

Bixby de kullanıcılardan beklenen ilgiyi görmedi ancak Samsung, S Voice'un fişini çekmeye karar verdi. SamMobile, şirketten S Voice servisinin 1 Haziran tarihinden itibaren kullanılmayacağını belirten bir bildiri aldıklarını söyledi. Ayrıca, Galaxy Watch, Galaxy Active gibi giyilebilir teknoloji ürünlerinin Bixby güncellemesi aldıklarını ancak S Voice kapatıldıktan sonra Gear S3 and Gear Sport'un bir güncelleme alacağı da belirtildi.

S Voice için birçok insanın kullandığı bir özellik diyemeyiz ancak kaldırılması eller serbest modunu kullanan ve donanım yükseltmesini karşılayamayan insanlar için bazı sorunlar ortaya çıkarabilir. Hâlâ bu tip eski telefonlarda ve hatta ucuz modern cihazlarda Bixby, Google Assistant veya Amazon Alexa gibi sesli asistan özellikleri mevcut.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde, en yaygın dizi-film platformlarından biri olan Netflix'e Bixby desteği geldi. Kullanıcılar sesli asistan ile birlikte Netflix'ten istedikleri içeriği açabilecek. Detayları bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.