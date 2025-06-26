Samsung, Smart Monitor serisini yeniledi. Serinin amiral gemisi modeli Smart Monitör M9, yapay zekâ özellikleriyle dolduruldu. Smart Monitor M8 ve Smart Monitor M7 de tüketicileri memnun edecek türden!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Türkiye'de de sattığı monitör serisi "Smart Monitor"ü yeniledi. Yapılan iyileştirmelerle Smart Monitor serisi ürünler, tüketicileri mest edecek özelliklerle donatıldı. Özellikle de serinin amiral gemisi modeli Smart Monitor M9 (M90SF), sahip olduğu özelliklerle büyük ilgi görecek gibi duruyor.

Samsung Smart Monitor M9'u konuşmaya başlayalım. Serinin ilk QD-OLED desteğine sahip olan modeli olarak kayıtlara geçen monitör, 32 inç ekran boyutu ve 4K çözünürlük desteği sunuyor. Piksel yanmasını engellemek için OLED Safeguard+ teknolojisi ile donatılan monitör, parlama yapmayan paneli ile her türlü ışık koşulu altında pürüzsüz bir deneyim sunacak.

Karşınızda Samsung Smart Monitor M9

AI Picture Optimizer, 4K AI Upscaling Pro ve Active Voice Amplifier Pro gibi yapay zekâ destekli özelliklerle donatılan Samsung Smart Monitor M9, 165 Hz tazeleme oranı, 0,03 ms gecikme süresi ve NVIDIA G-SYNC teknolojilerini destekliyor oluşuyla oyuncuları da memnun edecek türden. Bu arada; Samsung'un yenilenen monitöründe bulunan Samsung TV Plus ve Samsung Gaming Hub uygulamaları, hem Netflix gibi platformları kullanmayı hem de bulut üzerinden oyun oynamayı mümkün kılacak. Kullanıcılar, bu işlemler için bilgisayarlarını açmak zorunda olmayacaklar. Bu durum, Microsoft 365 uygulamaları için de geçerli.

Samsung Smart Monitor M8 ile M7'nin özellikleri ise şöyle:

Samsung'un Smart Monitor M8 ile Smart Monitor M7 modelleri de hiç fena özellikler sunmuyorlar. 32 inç 4K UHD çözünürlük sunan monitörler, Click to Search gibi yapay zekâ destekli özelliklerle donatıldılar. Microsoft 365 erişimine sahip olan monitörler, ofis uygulamaları için bilgisayar çalıştırmayı gerektirmeyecek. SmartThings entegrasyonu sunulan monitörler, Çoklu Görünüm desteği ile aynı anda birden çok monitörün sorunsuz bir şekilde kullanılabilmesini sağlayacaklar.

Samsung, Smart Monitor serisinin yeni üyelerinin fiyatlarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak bu belirsizlik, çok yakın bir gelecekte ortadan kalkacak. Çünkü 2025 model Smart Monitor modelleri, bu ay itibarıyla çeşitli pazarlarda satışa sunulacak. Yeni monitörlerin Türkiye pazarına ne zaman gelecekleri şimdilik bilinmiyor.