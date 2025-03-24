Samsung, CES 2025 döneminde duyurduğu yeni monitörlerini satışa sundu. En dikkat çeken model, gözlüğe ihtiyaç duymadan 3D görüntüler üretebilen Odyssey 3D oldu. İşte fiyatı...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, oyunseverleri mest edecek bir duyuru gerçekleştirdi. Şirket, bazılarını CES 2025'te duyurduğu yeni monitörlerini piyasaya sürdüğünü açıkladı. Yeni monitörler arasında yer alan Odyssey 3D, en çok konuşulan model olarak kayıtlara geçecek gibi görünüyor.

Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre Odyssey 3D, gözlük gerektirmeden 3D görüntüler sunan oldukça ilginç bir monitör. 27 inç boyutlu monitör, 4K çözünürlüğün yanı sıra 165 Hz tazeleme oranı ve 1 ms GtG tepki süresine sahip. AMD FreeSync Premium ve NVIDIA G-SYNC teknolojilerini de destekleyen Odyssey 3D, olası yırtılmaları da ortadan kaldırmış olacak.

Karşınızda Samsung Odyssey 3D

Samsung Odyssey 3D, yapay zekâdan güç alan özel bir teknoloji ile donatıldı. Kullanıcı gözünü takip edebilen monitör, doğal görünen ve yüksek çözünürlüklü 3D görüntüler üretebiliyor. Monitörün ambiyans aydınlatma özelliği ise kullanıcıya daha sürükleyici bir deneyim sunacak.

Samsung'un Güney Kore'de ön siparişe açtığı Odyssey 3D modeli, 1.700 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Şirket, gözlüksüz 3D görüntü vadeden yeni monitörünün diğer pazarlara girişiyle ilgili detaylı bir açıklama yapmadı.