Samsung, Electronic Arts (EA) ve Xbox ile bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma kapsamında Samsung TV ve monitörler, EA SPORTS FC 25 oynatabilir hâle geldiler. Anlaşma kapsamında oyunseverlere hediye de var!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung ile video oyun dünyasının önemli isimlerinden Electronic Arts (EA) ve Xbox ile dikkat çekici bir anlaşma imzaladı. Yapılan bu anlaşma, en çok da EA SPORTS FC 25 oynamayı sevenleri memnun edecek gibi görünüyor. Ancak peşinen söyleyelim; yapılan anlaşma, Türkiye'yi ilgilendirmiyor. En azından şimdilik.

Samsung'un EA ve Xbox ile yaptığı anlaşma, Samsung TV ve monitörlere EA SPORTS FC 25 entegrasyonu getiriyor. Xbox Cloud Gaming aracılığıyla sunulan bu entegrasyon, televizyon ve monitör üzerinden EA SPORTS FC 25 oynamayı mümkün kılıyor. Yani konsol veya bilgisayar ihtiyacı, EA SPORTS FC 25 için ortadan kalkmış olacak. Tabii bunun bazı şartları var.

Xbox Game Pass Ultimate aboneleri faydalanabilecek

Uygun Samsung TV veya monitöre sahip olan oyunseverlerin, bu kampanyadan faydalanmak için yapmakları gereken tek şey, EA Play'i içeren Xbox Game Pass Ultimate aboneliğine sahip olmak. Ancak burada da şöyle bir detay var; ilk kez Xbox Game Pass abonesi olacak kullanıcılara, iki aylık Ultimate Game Pass aboneliği hediye edilecek. Daha önceden Samsung TV veya monitör satın almış oyuncular da bu kampanyadan faydalanabilecekler. Ancak bu kampanyanın Türkiye'de geçerli olmadığını özellikle vurgulayalım. Açıklanan 27 ülkede Türkiye yer almıyor.

İlk kez 2022 yılında duyurulan Samsung Gaming Hub, oyuncuların binlerce oyuna doğrudan Samsung TV veya monitörler üzerinden erişebilmelerini sağlamıştı. Xbox Cloud Gaming entegrasyonu ile sunulan EA SPORTS FC 25, bunun kapsamını ciddi anlamda iyileştirmiş olacak. Bakalım oyuncuların Samsung TV ve monitörlerdeki EA SPORTS FC 25 deneyimi ile ilgili geri bildirimleri nasıl olacak...