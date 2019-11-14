Samsung, Star Wars ile Güçlerini Birleştirdi (Video)

Samsung, aralık ayında vizyona girecek olan yeni Star Wars filmiyle güçlerini birleştirdi. Konuyla ilgili bir video yayınlayan Samsung, ekosistemlerinin büyük bir uyum içerisinde çalıştığını gözler önüne seriyor.

Pek çok Avrupa ülkesi ve ABD, 2019 yılının sonunun yaklaşmasıyla birlikte bir tatil dönemine giriyor. Ancak önümüzdeki tatil sezonu, beraberinde çok önemli bir olaya daha sahne olacak. Bu olay, tüm dünyada popüler olan Star Wars efsanesinin yeni filminin vizyona girecek olması. Tatil yapacak insanların pek çoğu tatillerinin birkaç saatini "Star Wars: The Rise of Skywalker"a ayıracaklar.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung da şimdi yeni bir iş birliğine gitti. Star Wars: The Rise of Skywalker'la yapılan bu iş birliği kapsamında, tatil yapacak insanların daha eğlenceli vakit geçirebilmeleri amaçlanıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Samsung Genel Başkan Yardımcısı Stephanie Choi, galaksinin en iyi hikayesiyle en iyi Galaxy cihazlarını birleştirmeyi mükemmel bir fırsat olarak gördüklerini açıkladı.

İki dev arasındaki bu iş birliğiyle ilgili bir video yayınlandı. Yayınlanan videoda verilmek istenilen mesaj aslında, Samsung ekosisteminin büyük bir uyum içerisinde çalışabildiğini göstermek. Videoda ilk olarak Star Wars'taki "Chewbacca" karakteri gösteriliyor ardından da bir Chewbacca'ya fazlasıyla benzeyen bir köpek görünüyor. Ardından da Samsung ekosistemindeki herkes, bu köpeği kurtarmak için seferber oluyor.

Samsung tarafından yapılan açıklamalarda bu iş birliğinin sadece bir başlangıç olduğu ifade edildi. Anlaşılan o ki Star Wars hayranları, film yaklaşmaya devam ettikçe konuyla ilgili yeni gelişmelerle karşı karşıya kalabilirler. Ancak ilerleyen dönemlerde nelerle karşılaşacağımız şu an için bilinmiyor.

İşte Samsung'un Star Wars'la ilgili hazırladığı o video