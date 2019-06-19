Samsung, akıllı telefon pazarındaki satış liderliğini uzun bir süredir devam ettiriyor. Apple'ın iPhone ve Huawei'nin P ile Mate serilerine rakip olan Galaxy serileri, tüketicilerden büyük ilgi görüyoru. Piyasadaki en iyi Samsung telefonlarını listeledik.

Akıllı telefon seçimi yapmak zor. Hele hele raflarda bu kadar çok üretici ve bu kadar çok cihaz varken, bütçenize uygun bir telefon bulmak için uzun süreler arayış halinde kalabiliyorsunuz. Satın almak demişken, uzun bir süredir en çok akıllı telefon satışı yapan firma konumunda olan Samsung’dan da söz etmek gerek. Zira firma, söz konusu seçim zorluğunu artıran bir stratejiye sahip.

Daha önce en iyi Xiaomi telefonları için yaptığımız listenin bir benzerini, bu kez Samsung için yapıyoruz. Sizin için en iyi Samsung telefonlarını bu başlık altında toparladık.

​ Uygun fiyatlı Samsung telefonları:

Samsung Galaxy A10:

Samsung Galaxy A10 Teknik özellikleri:

Ekran: 6,2 inç, 720x1520 piksel

İşlemci: 1,6 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Exynos 7884, Mali-G71 MP2 GPU

Arka Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 5 MP

RAM: 2 GB

Depolama: 32 GB

Batarya: 3400 mAh

İşletim sistemi: Android 9.0

Ağırlık: 168 gram

Boyutlar: 155,6 x 75,6 x 7,9 mm

Ortalama fiyat: 1100 TL

Samsung'un 2019 model başlangıç seviyesi akıllı telefonu A10, yenilenen Galaxy A serisinin en temel üyesi. Cihaz, standart son kullanıcının ihtiyaç duyduğu bütün özellikleri, son dönem tasarım trendlerine uygun bir gövdede sunuyor. Android 9.0 sayesinde uygulamalarda uyum sorunu yaşatmıyor.

Samsung Galaxy M10:

Samsung Galaxy M10 teknik özellikleri:

Ekran: 6.22 inç, 720 x 1520 piksel

6.22 inç, 720 x 1520 piksel İşlemci: 1,6 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Exynos 7870, Mali-T830 MP1

1,6 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Exynos 7870, Mali-T830 MP1 Arka Kamera: 13 MP, f/1.9, 27 mm geniş açılı+ 5 MP, f/2.2, 12 mm ultra geniş açılı

13 MP, f/1.9, 27 mm geniş açılı+ 5 MP, f/2.2, 12 mm ultra geniş açılı Ön Kamera: 5 MP, f/2.0, 32mm normal

5 MP, f/2.0, 32mm normal RAM: 2 - 3 GB

2 3 GB Depolama: 16 - 32 GB

16 - 32 GB Batarya: 3400 mAh

3400 mAh İşletim sistemi: Android 9.0

Android 9.0 Ağırlık: 163 gram

163 gram Boyutlar: 155,6 x 75,6 x 7,7 mm

Ortalama fiyat: 1200 TL

Hem yeni, hem ucuz hem de iyi bir kamera donanımına sahip akıllı telefon arıyorsanız, Samsung'un yeni Galaxy M serisinin başlangıç cihazı sizin için çok uygun. Yeni nesil bütçe cihazları arasında göze çarpan özellikleri ve tasarım trendlerini yakalamasıla göze çarpıyor. Cihazın en büyük eksisi dahili hafızasının yetersizliği.

Samsung Galaxy A20:

Samsung Galaxy A20 teknik özellikleri:

Ekran: 6,4 inç, 720 x 1560 piksel

6,4 inç, 720 x 1560 piksel İşlemci: 1,6 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Exynos 7884, Mali-G71 MP2 GPU

1,6 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Exynos 7884, Mali-G71 MP2 GPU Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP RAM: 3 GB

3 GB Depolama: 32 GB

32 GB Batarya: 4000 mAh

4000 mAh İşletim sistemi: Android 9.0

Android 9.0 Ağırlık: 169 gram

169 gram Boyutlar: 58.4 x 74.7 x 7.8 mm

Ortalama fiyat: 1300 TL

Samsung'un yeni A serisinin ikinci cihazı ise A20. A10'dan farklı olarak daha büyük bir ekran ve daha büyük bir batarya ile gelen cihaz, orta segment cihazlara yakın bir tasarım çizgisine sahip. Aynı zamanda diğer yeni Galaxy A serisi cihazlar gibi Android 9.0 Pie ile birlikte geliyor.

Samsung Galaxy M20:

Samsung Galaxy M20 teknik özellikleri:

Ekran: 6,3 inç, 1080 x 2340 piksel

6,3 inç, 1080 x 2340 piksel İşlemci: 1,8 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Exynos 7904, Mali-G71 MP2 GPU

1,8 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Exynos 7904, Mali-G71 MP2 GPU Arka Kamera: 13 MP, f/1.9, 27 mm geniş açılı+ 5 MP, f/2.2, 12 mm ultra geniş açılı

13 MP, f/1.9, 27 mm geniş açılı+ 5 MP, f/2.2, 12 mm ultra geniş açılı Ön Kamera: 8 MP, f/2.0, 25mm (geniş açılı)

8 MP, f/2.0, 25mm (geniş açılı) RAM: 3 - 4 GB

3 - 4 GB Depolama: 32 - 64 GB

32 - 64 GB Batarya: 5000 mAh

5000 mAh İşletim sistemi: Android 9.0

Android 9.0 Ağırlık: 186 gram

186 gram Boyutlar: 156,4 x 74,5 x 8,8 mm

​Ortalama fiyat: 1500 TL

Galaxy M10'nun ağabeyi olan Galaxy M20, 5000 mAh'lik piliyle daha iyi bir batarya performansı sunuyor. Ön kamerası, dahili hafızası ve işlemci gücü, M10'a kıyasla bir tık daha iyi. Galaxy M20 fiyat performans sınıfına yakın bir sisteme sahip.

Samsung Galaxy A30:

Samsung Galaxy A30 teknik özellikleri:

Ekran: 6,4 inç, 1080 x 2340 piksel

6,4 inç, 1080 x 2340 piksel İşlemci: 1,8 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Exynos 7904, Mali-G71 MP2 GPU

1,8 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Exynos 7904, Mali-G71 MP2 GPU Arka Kamera: 16 MP, f/1.7 + 5 MP, f/2.2,

16 MP, f/1.7 + 5 MP, f/2.2, Ön Kamera: 16 MP, f/2.0

16 MP, f/2.0 RAM: 2 - 3 GB

2 - 3 GB Depolama: 32 - 64 GB

32 - 64 GB Batarya: 4000 mAh

4000 mAh İşletim sistemi: Android 9.0

Android 9.0 Ağırlık: 165 gram

165 gram Boyutlar: 158.5 x 74.7 x 7.7 mm

Ortalama fiyat: 1600 TL

Galaxy A30, A20 ile hemen hemen aynı fiziksel özelliklere ve GPU'ya sahip. Sadece ekranı daha yüksek çözünürlüklü, işlemci yongasındaki çekirdekler daha hızlı ve çift arka kameralı. Ayrıca ön kamerası da artık orta seviyeye yaklaştığının önemli bir işaretçisi.

Samsung Galaxy M30:

Samsung Galaxy M30 teknik özellikleri:

Ekran: 6,3 inç, 1080 x 2340 piksel

6,3 inç, 1080 x 2340 piksel İşlemci: 1,8 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Exynos 7904, Mali-G71 MP2 GPU

1,8 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Exynos 7904, Mali-G71 MP2 GPU Arka Kamera: 16 MP, f/1.7 + 5 MP, f/2.2,

16 MP, f/1.7 + 5 MP, f/2.2, Ön Kamera: 16 MP, f/2.0

16 MP, f/2.0 RAM: 3 - 4 GB

3 - 4 GB Depolama: 32 - 64 GB

32 - 64 GB Batarya: 5000 mAh

5000 mAh İşletim sistemi: Android 9.0

Android 9.0 Ağırlık: 165 gram

165 gram Boyutlar: 156,4 x 74,5 x 8,8 mm

Ortalama fiyat: 2000 TL

Galaxy M serisinin orta seviyeli üyesi olan Galaxy M30, M20'nin üzerine daha net bir ekran, daha yüksek RAM koyulmuş hali. Cihazın M serisinden farklılaşan bir yönü yok, ancak Samsung'un rakiplerine çelmeyi takacak kadar güçlü bir yapısı var.

Not: Galaxy M serisinin son üyesi olan Galaxy M40 henüz Türkiye'de satışta değil.

Orta seviyeli Samsung telefonları:

Samsung Galaxy A8 Plus - 2018:

Samsung Galaxy A8 Plus Teknik özellikleri:

Ekran: 6,0 inç, 1080 x 2220 piksel

6,0 inç, 1080 x 2220 piksel İşlemci: 2,2 GHz çift + 1,6 GHz altı çekirdekli Exynos 7885, Mali™-G71 MP2 GPU

2,2 GHz çift + 1,6 GHz altı çekirdekli Exynos 7885, Mali™-G71 MP2 GPU Arka Kamera: 16 MP, f/1,7

16 MP, f/1,7 Ön Kamera: 16 MP, f/1.9 / İkincil: 16 MP f/1,9

16 MP, f/1.9 / 16 MP f/1,9 RAM: 4 - 6 GB

4 - 6 GB Depolama: 32 - 64 GB

32 - 64 GB Batarya: 3500 mAh

3500 mAh İşletim sistemi: Android 7.1

Android 7.1 Ağırlık: 191 gram

191 gram Boyutlar: 159,9 x 75,7 x 8,3 mm

Ortalama fiyat: 2.500 TL

2019'dan itibaren yerini Galaxy A80'e bırakan A8, aslında Galaxy S8 Mini ismiyle gelse şaşırtıcı olmazdı. Yeni nesil modellerin çoğundan yüksek performansa sahip. A8 Plus ise neredeyse Galaxy S8 Plus'a yetişecek düzeyde. Özellikle çift ön kamera ile iyileştirilmiş özçekim performansı deneyimlemek için oldukça ideal bir telefon. Ekran/kasa oranı ise trendlere ayak uyduracak düzeyde görsel deneyim sunuyor.

Samsung Galaxy A50:

Samsung Galaxy A50 teknik özellikleri:

Ekran: 6,4 inç, 1080 x 2340 piksel

6,4 inç, 1080 x 2340 piksel İşlemci: 2,3 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Exynos 9610, Mali-G72 MP3 GPU

2,3 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Exynos 9610, Mali-G72 MP3 GPU Arka Kamera: 25 MP, f/1.7, 26 mm (geniş) + 8 MP, f/2.2, 13 mm (ultra geniş) + 5 MP, f/2.2, (derinlik)

25 MP, f/1.7, 26 mm (geniş) + 8 MP, f/2.2, 13 mm (ultra geniş) + 5 MP, f/2.2, (derinlik) Ön Kamera: 25 MP, f/2.0, 25mm (geniş)

25 MP, f/2.0, 25mm (geniş) RAM: 4 - 6 GB

4 - 6 GB Depolama: 64 - 128 GB

64 - 128 GB Batarya: 4000 mAh

4000 mAh İşletim sistemi: Android 9.0

Android 9.0 Ağırlık: 166 gram

166 gram Boyutlar: 158.5 x 74.7 x 7.7 mm

Ortalama fiyat: 2.700 TL

Galay A50, bundan 2 yıl önce piyasaya sürülen amiral gemileriyle hemen hemen aynı özelliklere sahip gelişmiş bir cihaz. Hatta onlardan en önemli farkı üçlü sensöre sahip arka kamera sistemi ve Exynos 9 serisi işlemci yongası. Cihaz, 1 TB'a kadar hafıza kartı desteği ile fotoğraf çekmeyi sevenlere özel olarak üretilmiş durumda.

Samsung Galaxy A70:

Samsung Galaxy A70 teknik özellikleri:

Ekran: 6,7 inç, 1080 x 2400 piksel

6,7 inç, 1080 x 2400 piksel İşlemci: Qualcomm SDM675 Snapdragon 675, Adreno 612 GPU

Qualcomm SDM675 Snapdragon 675, Adreno 612 GPU Arka Kamera: 32 MP, f/1.7 (geniş) + 8 MP, f/2.2, 13 mm (ultra geniş) + 5 MP, f/2.2, (derinlik)

32 MP, f/1.7 (geniş) + 8 MP, f/2.2, 13 mm (ultra geniş) + 5 MP, f/2.2, (derinlik) Ön Kamera: 32 MP, f/2.0 (geniş)

32 MP, f/2.0 (geniş) RAM: 6 - 8 GB RAM

6 - 8 GB RAM Depolama: 128 GB

128 GB Batarya: 4500 mAh

4500 mAh İşletim sistemi: Android 9.0

Android 9.0 Ağırlık: 183 gram

183 gram Boyutlar: 164,3 x 76,7 x 7,9 mm

Ortalama fiyat: 3.100 TL

Galaxy A serisinin göz bebeği, orta seviyeden amiral gemisine geçişin sembolü olan Galaxy A70; A50'nin ekran, işlemci, kamera ve batarya açısından daha gelişmiş versiyonu. Renk seçenekleri ve standart halini alan tasarımıyla, bir amiral gemisinden kısmen farksız olduğunu söylemek mümkün. Cihazın en büyük eksiği ise Snaprdragon 675 ki bu yonga yerine SD855 gibi son model gelişmiş versiyonları koysanız, otomatik olarak amiral gemisi seviyesine geçiş yapmış oluyorsunuz.

Samsung Galaxy A9 - 2018:

Samsung Galaxy A9 teknik özellikleri:

Ekran: 6,3 inç, 1080 x 2220 piksel

6,3 inç, 1080 x 2220 piksel İşlemci: 2,32 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Snapdragon 660, Adreno™ 512 GPU

2,32 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Snapdragon 660, Adreno™ 512 GPU Arka Kamera: 24 MP f/1.7 + 8 MP f/2.4 + 10 MP f/2.4 + 5 MP f/2.2

24 MP f/1.7 + 8 MP f/2.4 + 10 MP f/2.4 + 5 MP f/2.2 Ön Kamera: 24MP f/2.0

24MP f/2.0 RAM: 6 - 8 GB

6 - 8 GB Depolama: 64 - 128 GB

64 - 128 GB Batarya: 3800 mAh

3800 mAh İşletim sistemi: Android 9.0

Android 9.0 Ağırlık: 183 gram

183 gram Boyutlar: 162,5 x 77 x 7,8 mm

Ortalama fiyat: 2.800 - 2.900 TL

Galaxy A9, en fazla kameraya sahip Samsung telefonlarından birisi. Arka yüzünde 4 adet sensör bulunan cihazın fotoğraf performansı amiral gemilerine taş çıkarıyor. İşlemci açısından her ne kadar geride kalsa da bataryasıyla ve renk seçenekleriyle her türden kullanıcıyı memnun edebilir.

Amiral gemisi Samsung Telefonları:

Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus:

Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus teknik özellikleri:

Ekran: x 5,8 inç (S9), 6,2 inç (S9 Plus), 1440 x 2960 piksel

5,8 inç (S9), 6,2 inç (S9 Plus), 1440 x 2960 piksel İşlemci: Snapdragon 845 / Exynos 9810

Snapdragon 845 / Exynos 9810 Arka Kamera: 12 MP f/1.5

12 MP f/1.5 Ön kamera: 8 MP f/1.7

8 MP f/1.7 RAM: 4 GB (S9), 6 GB (S9 Plus)

4 GB (S9), 6 GB (S9 Plus) Depolama: 64 - 128 - 256 GB

64 - 128 - 256 GB Batarya: 3000 mAh (S9), 3500 (S9 Plus)

3000 mAh (S9), 3500 (S9 Plus) İşletim sistemi: Android 9.0

Android 9.0 Ağırlık: 163 gram (S9), 189 gram (S9 Plus)

163 gram (S9), 189 gram (S9 Plus) Boyutlar: 147,7 x 68,7 x 8,5 mm (S9), 158.1 x 73.8 x 8.5mm (S9 Plus)

Ortalama fiyat: 3.900 TL (S9), 4100 TL (S9 Plus)

Samsung'un bir önceki amiral gemisi olan S9 ve S9 Plus ailesinin en önemli özelliği, Infinity Display ekran tasarımını standart hale getirmiş olmasıydı. Ayrıca değiştirilebilen ekran çözünürlüğü ile yükselen batarya dayanıklılığı cihazı son derece kullanışlı kılıyordu. Olumsuz bir yönü olarak S9'un çift değil tek arka kameraya sahip olması durumunu gösterebiliriz.

Samsung Galaxy Note8:

Samsung Galaxy Note8 Teknik özellikleri:

Ekran: 6,3 inç, 1440 x 2960 piksel

6,3 inç, 1440 x 2960 piksel İşlemci: Snapdragon 835 / Exynos 8895

Snapdragon 835 / Exynos 8895 Arka Kamera: 12 MP f/1.7 + 12 MP f/2.4

12 MP f/1.7 + 12 MP f/2.4 Ön kamera: 8 MP f/1.7

8 MP f/1.7 RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 64 - 128 - 256 GB

64 - 128 - 256 GB Batarya: 3300 mAh

3300 mAh İşletim sistemi: Android 8.0

Android 8.0 Ağırlık: 195 gram

195 gram Boyutlar: 162,5 x 74,8 x 8,6 mm

Ortalama fiyatı: 4300 TL

Note serisinin sondan bir önceki üyesi olan Note8, "phablet" sınıfının en güçlü temsilcilerinden. Akıllı telefon fiyatlarındaki yükselişle birlikte çıkış fiyatının çok da altına gerilemeyen Note8, işlem gücüyle ve ekran performasıyla bir amiral gemisi sayılabilecek düzeyde.

Samsung Galaxy Note9:

Samsung Galaxy Note9 teknik özellikleri:

Ekran: 6,4 inç, 1440 x 2960 piksel

6,4 inç, 1440 x 2960 piksel İşlemci: Snapdragon 845 / Exynos 9810

Snapdragon 845 / Exynos 9810 Arka Kamera: 12 MP f/1.5 + 12 MP f/2.4

12 MP f/1.5 + 12 MP f/2.4 Ön kamera: 8 MP f/1.7

8 MP f/1.7 RAM: 6 - 8 GB

6 - 8 GB Depolama: 128 - 256 GB

128 - 256 GB Batarya: 4000 mAh

4000 mAh İşletim sistemi: Android 9.0

Android 9.0 Ağırlık: 201 gram

201 gram Boyutlar: 161,9 x 76,4 x 8,8 mm

Ortalama fiyat: 6.500 TL

Phablet sınıfının şu anda en iyi temsilcilerinden olan Note9, Samsung'un da en iyi telefonlarından birisi. Telefon, büyük ekranı kıvrımlı kenarlarıyla ergonomik olarak sunsa da maalesef biraz ağır. Nitekim bu ağırlığa göz yummak mümkün. Zira cihazın S Pen kalemi, Bluetooth özelliği ile cihazın hünerlerini arttırıyor. Kalem aynı zamanda bir uzaktan kumanda olarak kullanılabiliyor.

Samsung Galaxy S10e:

Samsung Galaxy S10e teknik özellikleri:

Ekran: 5,8 inç, 1080 x 2280 piksel

5,8 inç, 1080 x 2280 piksel İşlemci: Snapdragon 855 / Exynos 9820

Snapdragon 855 / Exynos 9820 Arka Kamera: 12 MP f/1.5-2.4 + 16 MP f/2.2

12 MP f/1.5-2.4 + 16 MP f/2.2 Ön kamera: 10 MP f/1.9

10 MP f/1.9 RAM: 6 - 8 GB

6 - 8 GB Depolama: 128 - 256 GB

128 - 256 GB Batarya: 3100 mAh

3100 mAh İşletim sistemi: Android 9.0

Android 9.0 Ağırlık: 150 gram

150 gram Boyutlar: 142,2 x 69,9 x 7,9 mm

Ortalama fiyatı: 4300 - 4400 TL

Samsung, 2019'da Apple'ın stratejisine ayak uydurdu. Aynı anda 3 farklı Galaxy S10 modelini piyasaya sürdü. Galaxy S10e, bu üç cihazın başlangıcını temsil ediyor. Orta seviyeli bir amiral gemisi olarak varsayabileceğimiz cihazın abilerinden tasarım açısından çok ciddi farkları yok. Delik ekranı ve çift arka kamerasıyla en çok tercih edilen modeller arasında.

Galaxy S10 ve S10 Plus:

Galaxy S10 ve S10 Plus teknik özellikleri:

Ekran: 6,4 inç, 1440 x 3040 piksel

6,4 inç, 1440 x 3040 piksel İşlemci: Snapdragon 855 / Exynos 9820

Snapdragon 855 / Exynos 9820 Arka Kamera: 12MP f/1.5-2.4 + 12MP f/2.4 + 16MP f/2.2

12MP f/1.5-2.4 + 12MP f/2.4 + 16MP f/2.2 Ön kamera: 10 MP f/1.9 (S10), 10MP f/1.9 + 8MP f/2.2 (S10 Plus)

10 MP f/1.9 (S10), 10MP f/1.9 + 8MP f/2.2 (S10 Plus) RAM: 8 - 12 GB

8 - 12 GB Depolama: 128 - 512 GB (1 TB - S10 5G)

128 - 512 GB (1 TB - S10 5G) Batarya: 4100 mAh

4100 mAh İşletim sistemi: Android 9.0

Android 9.0 Ağırlık: 175 gram

175 gram Boyutlar: 157,6 x 74,1 x 7,8 mm

Ortalama fiyat: 6.850 TL (S10), 7450 (S10 Plus)

Güney koreli devin piyasaya sürdüğü son amiral gemisi olan Galaxy S10 ailesinin, tasarım açısından bazı değişikliklerle geldiğini söyleyebiliriz. Ön kameranın ekran sınırları içerisindeki bir deliğe yerleştirildiği ekran, yatay olarak sıralanan arka kameralar... Elbette yüksek performanslı Exynos 9820 işlemci yongası, uzun süreler boyunca kullanacağınız bir telefon olmasını sağlıyor.