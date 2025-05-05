Samsung resmî olarak desteklemediği bir yapay zekâ özelliğinin keşfedilmesinin ardından, yeni bir güncellemeyle özelliği hızla kullanıma kapattı.

Reddit kullanıcıları kısa süre önce Samsung’un resmî olarak desteklemediği Galaxy telefonlarda "Browsing Assist" (Tarama Yardımı) isimli yapay zekâ özelliğini aktif etmenin bir yolunu keşfetmişti. Bu sayede özetleme, sesli okuma ve anlık çeviri gibi yapay zekâ destekli özellikler, aslında bu özelliklerle gelmemiş telefonlarda da çalışır hâle gelmişti.

Ancak bu açık uzun sürmedi. Samsung, yeni bir güncellemeyle bu imkânı engelledi. Samsung'un internet tarayıcısına gelen 28.0.0.59 güncellemesi ile birlikte yapay zekâ özelliklerini desteklemeyen Galaxy telefonlardaki bu açık tamamen kapatılmış durumda.

Eski Galaxy telefonlarda kullanılabilen yapay zekâ özelliklerini engelledi

Samsung'un bu değişikliği neden yaptığına dair resmî bir açıklama bulunmuyor ancak bunun pazar stratejisiyle ilgili olduğu aşikâr. Şirket, bu yapay zekâ özelliklerini sadece üst düzey Galaxy modellerine özel tutarak kullanıcıları daha pahalı telefonlara yönlendirmek istiyor.

İşin ironik tarafı ise şu, Browsing Assist gibi özellikler bulut tabanlı çalışıyor, yani özel donanım gerektirmiyor. Dolayısıyla bu tür araçların uygun fiyatlı Galaxy cihazlara sunulmaması bazı kullanıcıların haklı olarak tepkisine yol açmış durumda.

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