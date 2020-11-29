Samsung'un ocak ayında Galaxy S21 serisiyle birlikte tanıtması beklenen yeni True Wireless kulaklıklarının ismi ortaya çıktı. Endonezya'nın sertifikasyon sitesinde yer alan bilgiye göre kulaklıklar, Galaxy Buds Pro ismiyle satışa sunulacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ortaya atılan iddialara göre 2021 yılının ocak ayında yeni amiral gemisi akıllı telefon serisini tanıtacak. Samsung Galaxy S21 ismiyle çıkış yapmasını beklediğimiz bu seri, beraberinde Samsung'un yeni True Wireless kulaklıklarını da getirecek.

Samsung'un yeni True Wireless kulaklıkları bugün Endonezya Telekom Sertifikasyonu'nun sitesinde kendisini gösterdi. Yeni kulaklıklar, SM-R190 model numarasına sahipti. Fakat sitede yer alan en önemli bilgi kulaklıkların hangi isimle kullanıcılara sunacağının belli olmasıydı.

Samsung'un yeni kulaklıklarının ismi ortaya çıktı:

Endonezya Telekom Sertifikasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Samsung'un yeni True Wireless kulaklıkları Galaxy Buds Pro ismiyle piyasaya sürülecek. Kulaklıklar, daha önce Çin'in 3C sertifikasyon sitesinde yer alan bilgilere göre 472 mAh'lik pile sahip bir kutuyla birlikte satılacak.

Samsung'un yeni True Wireless kulaklıklarıyla ilgili ortaya çıkan bu bilgiler, şirketin yeni ürünlerini çok yakında tanıtmayı planladığını gösteriyor. Yani Samsung'un yeni telefonunu ve kulaklıklarını ocak ayında tanıtacağı iddiaları ortaya çıkan bilgilerle birlikte daha da güçleniyor.

Fakat Samsung'un yeni True Wireless kulaklıklarının isminin ortaya çıkması akıllara yeni bir soru işaretini de getirdi. Bugüne kadar Samsung'un yeni kulaklıklarını Galaxy Buds Beyond ismiyle görmüştük. Bu ismin Galaxy Buds Pro'nun kod adı olup olmadığını kesin olarak bilmiyoruz.

Öte yandan Samsung, yeni kulaklıkları için Galaxy Buds Beyond ismini düşünmüş olabilir. Ancak şirket, daha sonra verdiği bir kararla kulaklıkların ismini Galaxy Buds Pro olarak değiştirmiş olabilir. Tüm bunların yanı sıra Samsung Galaxy Buds Beyond, Galaxy Buds Pro'dan apayrı bir ürün olarak da karşımıza çıkabilir. Yeni kulaklıklar hakkındaki detaylar önümüzdeki günlerde netliğe kavuşacaktır.