ZTE, hem özellikleri hem de fiyatıyla hemen her tüketiciye hitap eden yeni akıllı saati ZTE Watch Live'ı tanıttı. Cihaz, IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı oldukça yüksek bir dayanıklılık sunuyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi ZTE, en yeni giyilebilir teknoloji ürünü ZTE Watch Live’ı duyurdu. Hem tasarım hem de yazılım özellikleriyle fiyatına göre oldukça “donanımlı” bir akıllı saat olarak karşımıza çıkan ZTE Watch Live, ayrıca çoğu akıllı saatin sahip olduğu “şarj” sorununu da yaşamıyor.

1,3 inç büyüklüğünde, 240x240 piksel çözünürlük sunan bir TFT ekran ile gelen ZTE Watch Live, kare şeklinde bir tasarıma sahip. Akıllı saat, 7/24 kalp atış hızı izleme, kandaki oksijen değerini ölçme ve uyku takibi gibi özellikler sunmasına rağmen tek şarj ile kullanıma bağlı olarak 14 ile 21 gün arasında kullanım süresi sunabiliyor.

ZTE Watch Live, IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı yüksek dayanıklılık gösteriyor

ZTE Watch Live, uygun fiyatlı bir akıllı saat olmasının dezavantajını kablosuz bağlantı teknolojisinde gösteriyor. Zira cihazda Bluetooth 5.0 yerine Bluetooth 4.2 bağlantı bulunuyor. Cihazın en önemli özelliklerinden biri ise IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı iyi bir koruma sunması.

12 farklı spor modunu takip edebilen ve arama yanıtlama, bildirimleri kontrol etme, mesajları okuma, müzik çalar kontrolü gibi normal şartlarda akıllı telefondan gerçekleştireceğiniz pek çok eylemi bir saat üzerinden gerçekleştirebilmenize imkan tanıyan ZTE Watch Live, 35 dolar (yaklaşık 272 TL + vergiler) fiyat etiketine sahip olacak.